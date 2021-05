Consistorio señala "intereses laborales" de algunos monitores de la UPM para cuestionar la continuidad del centro

En concreto, la concejal responsable de este organismo Universidad Popular Municipal (UPM), Eva Funes, se ha referido a los representantes sindicales de CSIF tras una comparecencia en la que han criticado que el gobierno local (PSOE-Cs) "está desmantelando" el centro y han demandado "claridad y respeto".

En una nota, ha explicado que una parte de los monitores representados por este sindicato han planteado ante los tribunales una demanda solicitando convertirse en trabajadores de pleno derecho del Ayuntamiento cuando hasta el momento han tenido la condición de fijo-discontinuos. "Es decir, pretenden entrar por la puerta de atrás del Ayuntamiento y sin proceso de concurrencia competitiva ni transparencia", ha afirmado.

Para la edil, el hecho de que el actual equipo de gobierno "encontrara y pusiera coto a situaciones laborales muy viciadas pagadas con el dinero de todos" es lo que mueve a estos representantes sindicales a "intentar empañar el buen nombre de la UPM y del resto de trabajadores "que sigue haciendo su trabajo" con la Universidad Popular "y que no pretenden perpetuar privilegios a costa de los fondos públicos".

"Es más, la UPM ofertará sus cursos el año próximo, haremos el llamamiento legal de monitores para impartirlos, la gente acudirá a disfrutar de ellos y ahí se descubrirán las razones por las que mienten y no cuentan la verdad, porque es difícil explicar en estos momentos a la gente de la calle que tu única motivación para pisotear la UPM es que te hagan fijo del Ayuntamiento", ha declarado.

En este sentido, Funes ha agregado que al querer adaptar en esta etapa de gobierno el sistema de cursos para dar entrada a una nueva oferta más actualizada con formación novedosa en lugar de cursos con menos demanda "algunos de estos monitores han visto como se tambaleaba el sistema que durante años, con el silencio de anteriores equipos de gobierno y la connivencia de algunos sindicatos, han mantenido".

Ha apuntado, además, que se han permitido matriculaciones controladas por algunos monitores para asegurar cupos, de personas no convivientes que pagaban cursos con un mismo número de cuenta, cursos que se impartían por personas que no estaban siquiera entre la lista de personal al que se hace llamamiento cada año y que se buscaban por algunos de estos monitores por no cumplir con los requisitos necesarios para dar esa formación o que se encadenaban cursos simplemente para poder garantizar que una misma persona de forma arbitraria impartiera diez mientras que a otros solo les correspondía uno.

De esa forma, se encadenó durante muchos años tiempo de trabajo tolerado en aquel momento y que quieren hacer valer ahora en los tribunales. También se ha detectado la contratación menor reiterada de empresas privadas y falsos autónomos como monitores para realizar actividades docentes programadas o la contratación de monitores que no dieron cursos, sino que se dedicaban a labores de otro tipo, como a pintar murales en distintos puntos de la ciudad sin tener alumnos a los que atender.

"Al llegar a la UPM descubrimos que lo que menos importaba a algunos era la calidad de cursos, sino que ciertos representantes sindicales de los monitores querían que se mantuvieran privilegios largamente disfrutados frente a otros trabajadores que han entendido que su relación con el Ayuntamiento duraba lo que durase un curso. Este es el motivo por el que machacan a la UPM aquellos que dicen defenderla desde algunos sindicatos", ha subrayado.

Finalmente, ha asegurado que el objetivo del actual equipo de Gobierno es conseguir una oferta de cursos atractiva para la que se contará "con los monitores por el tiempo que estos cursos duren". Para ello, el Ayuntamiento sacará además a licitación un contrato de obras por más de 600.000 euros para adecuar el edificio principal de la UPM en la avenida de Andalucía, con "graves incumplimientos" en materia de seguridad y una evidente precariedad.