Risto Mejide responde a Pablo Echenique, Antonio Maestre y a los que criticaron su análisis de la crisis migratoria de Ceuta

Risto Mejide ha respondido este miércoles a quienes le han criticado en las últimas horas por su análisis de la crisis migratoria de Ceuta. Lo ha hecho desde el plató de Todo es mentira, donde se ha dirigido a personalidades como el periodista Antonio Maestre, el humorista Quequé o el político Pablo Echenique.

El presentador denunció que detrás de la entrada irregular de miles de personas procedentes de Marruecos por el paso del Tarajal hay "una chapuza diplomática y política que hay que denunciar". "Si estamos en estas es por la incompetencia de algunos", expresó, rescatando así un tuit del exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el que este apoyaba la celebración de un referéndum para "la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

"Lo vamos a denunciar con todas las letras. ¿Qué pensaríais si un vicepresidente de Francia o de Portugal exigiese un referéndum para Cataluña?", se quejó, a lo que añadió: "Estaremos de acuerdo o no en que eso precede o no precede, pero hablamos de un vicepresidente en ese momento. Esta injerencia hizo saltar por los aires la Cumbre España-Marruecos que estaba prevista para finales del año pasado y que hoy aún no tiene fecha".

Mejide responde a las críticas

Un día después de hacer pública su denuncia, el rostro de Mediaset ha contestado a quienes le reprocharon sus palabras a través de las redes sociales tachándole de "inculto", "indocumentado", "desinformado" y "subnormal". "Puede que tengan razón", ha opinado Mejide.

El conductor de Todo es mentira ha compartido un tuit de la periodista Elisa Beni en el que esta escribía una contundente valoración: "Es publicista". "Lo peor no es que Elisa Beni me llame publicista", ha expresado Mejide al respecto, que piensa que esta "tendría que haberse informado más", pues, en realidad, ha estudiado Administración y Dirección de Empresas.

Por otro lado, el presentador ha contestado al tuit que le dedicó Antonio Maestre: "Imagina que Risto se hubiera informado sobre la MINURSO". Mejide ha explicado qué es la Minurso, "la misión de Naciones Unidas sobre el referéndum en el Sahara Occidental", y ha negado que este martes se estuviera refiriendo únicamente a Pablo Iglesias como el culpable de la crisis migratoria. Eso sí, ha subrayado que "no ha ayudado a la situación actual".

Mejide también ha lamentado que Quequé no apoye su discurso y que no haya hecho "un chiste" sobre ello. "Puedes creer al subnormal de Risto o echarle un ojo a esto", escribió el humorista, que incluyó un enlace en el que se explicaban los detalles del conflicto. "Aunque a él no le guste yo, él me gusta a mí".

Finalmente, el presentador ha rescatado un tuit de Pablo Echenique en el que se lee "Risto dice que lo está ocurriendo en Ceuta es por Pablo Iglesias". "Voy a defender hasta la muerte la honestidad y el compromiso que este programa tiene con ella. Trasladar lo que uno cree de manera honesta", ha zanjado Mejide.