L'Ajuntament de València augmenta les ajudes al lloguer fins als 2,2 milions d'euros

Aquestes ajudes permetran als beneficiaris sufragar el 40 per cent del cost del seu lloguer durant tot un any, amb la condició que no paguen un arrendament superior a 600 euros al mes, segons ha precisat el consistori.

La regidora s'ha referit a aquesta convocatòria d'ajudes com a "fonamental en un any tan difícil com segueix sent el 2021 per a moltes persones" i ha recordat que s'ha produït un increment del preu màxim de lloguer subvencionable previst en les sis convocatòries que han hagut fins ara.

En la de 2016 va ser de 450 euros; en 2017 va pujar a 500 euros "per a adaptar-se a la realitat d'augment del preu de lloguer que patia la nostra ciutat" i, ja en la resta de convocatòries, "el preu màxim de lloguer subvencionable ha pujat fins als 600 euros mensuals".

Lozano ha dit que "aquesta convocatòria és una acció més, de totes les que tenim en marxa, per a ajudar a compensar la pujada de preus en la ciutat de València i aconseguir que més famílies tinguen un lloguer assequible".

"Es posa el focus en les persones que tenen menys ingressos i menys capacitat de pagament. Així mateix, es tracta d'ajudes que han beneficiat principalment a cinc col·lectius molt concrets: joves, famílies nombroses, famílies amb membres amb diversitat funcional, gent gran i famílies monoparentals", ha explicat Isabel Lozano.

1.250 BENEFICIARIS EN 2020

Solament en la convocatòria de 2020 hi ha hagut 1.250 beneficiaris i, enguany, amb l'increment del pressupost, s'espera arribar un centenar més de persones. De les 1.250 de l'any 2020, 278 van ser joves d'entre 18 i 34 anys; 153, famílies nombroses; 131, famílies amb membres amb diversitat funcional; 101, famílies monoparentals, i també 101 beneficiaris majors de 65 anys.

A més, va haver-hi 18 beneficiàries víctimes de violència de gènere i 12 famílies amb l'amenaça d'un desnonament per impagament de lloguer de la mateixa vivenda per a la qual se'ls va concedir l'ajuda.

El criteri que preval a l'hora d'atorgar les ajudes és l'econòmic. Els ingressos de la unitat familiar o unitat de convivència han de ser inferiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) multiplicat per tres, és a dir, no poden superar el màxim de 22.568 euros anuals.

"L'Ajuntament de València torna a implicar-se a facilitar l'accés a la vivenda en la ciutat de València, concretament tornant a incrementar el pressupost per a aquesta ajuda, la qual cosa fomenta que la nostra ciutat siga un lloc on es consolida la residencialització en els barris", ha conclòs Lozano.