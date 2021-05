La pérdida del olfato por la covid podría tener solución: una perfumista crea una fragancia para estimular su recuperación

La anosmia o perdida del olfato y del gusto es común en los pacientes con covid-19, especialmente entre aquellos que presentan síntomas leves. No obstante, en ocasiones esta disfunción olfativa puede prolongarse durante meses, convirtiéndose en una secuela que afecta a la vida cotidiana de algunas de las personas que han contraído la enfermedad infecciosa.

Es el caso de Josh un ciudadano de Florida (Estados Unidos), que tuvo la covid-19 en noviembre del año pasado y sufrió también esta habitual secuela: se quedó sin olfato. Sin embargo, Josh es uno de los casos en los que la anosmia no ha desaparecido completamente y no huele casi nada. Tratando de encontrar solución a esta secuela del covid, oyó hablar de una perfumista neoyorquina y no dudó en viajar desde Florida para pedirle ayuda.

"No soy médico, ni científica, ni química, sólo una especialista en fragancias que trabaja con los olores", dice la mujer. Pero ayuda a Josh a entrenar su olfato y, sobre todo su cerebro, para tratar de conseguir que vuelva a recuperar el sentido que le falta debido al coronavirus. "Trabajo con ellos para que aprendan a oler con su cerebro", explica la perfumista, quien reconoce estar orgullosa con los resultados de su experimento: "Es increíble porque funciona", añade.

Su paciente, llegado desde Florida, consigue identificar un olor afrutado tras varios intentos, en lo que siente una auténtica proeza para alguien que lleva meses sin sentir ningún aroma. Por su parte, los científicos defienden que estos talleres pueden ser una correcta terapia complementaria que podría ayudar a que otros pacientes como Josh puedan superar esta secuela tan común.