Así es Sara Vega, la polifacética hermana pequeña de Paz Vega

Ha ocurrido desde prácticamente siempre: si un hijo o una hija triunfan en una familia, sus hermanos y hermanas pasan a ser, a ojos del gran público, el hermano o la hermana de, sin que ello tenga que repercutir negativamente en la relación. Sin embargo, hay casos como el Sara Vega -sí, la hermana pequeña de Paz Vega- que en sus propios derroteros se ha quitado el sambenito de encima (y también sí, se lleva fenomenal con la ganadora del Goya por Lucía y el sexo).

"Es la típica tía echada para adelante, fuerte, simpática, independiente, tiene muchos amigos, le gusta salir, dedicarse a su profesión, no será un gran palo", le confesaban al portal Vanitatis varias personas que la conocen desde hace tiempo, si bien el motivo del reportaje era algo más peliagudo: Sara, sevillana de 42 años, no solo era íntima amiga de Rafael Amargo, sino que trabajaba en Yerma, la obra que representaban en el Teatro La Latina de Madrid cuando a finales del año pasado el coreógrafo era detenido por presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal.

Hasta llegar a ese punto, han sido muchas horas de preparación y estudio, por supuesto. Aunque cuentan en el mismo medio que cuando tenía seis años, ella y su familia fueron los únicos payos invitados a la boda de Farruco (preguntando los allí presentes quién era esa niña con tanto salero), en una entrevista con la revista Semana, Sara Vega responde sobre cómo fueron sus inicios en el mundo del espectáculo.

"Con 8 años, en el conservatorio de Sevilla. Por eso, desde niña, tengo la disciplina de la danza, aunque luego he hecho arte dramático, interpretación, canto...", afirma, continuando después con la carrera de Danza española y Arte Dramático en el Conservatorio Superior de danza de la capital andaluza. Desde entonces, ha participado en multitud de funciones como Troya Siglo XXI, en el Teatro de Mérida, Poeta en Nueva York, Don Juan Tenorio, Amor Brujo, Carmen o Ganas de Reñir, aunque su debut fue de la mano de Rocío Jurado en Sevillanas, una película de Carlos Saura.

Las cosas del trabajo

Actriz, cantante y bailarina, considerada la folclórica de la familia, Sara no le ha hecho ascos a casi ninguna disciplina artística. Tanto, que lo mismo es la imagen de alguna marca durante una campaña publicitaria (ahora mismo lo es de alguna la firma Rouje, de la diseñadora Jeanne Damas) como saca en 2010 un disco apadrinada por un productor de pedigrí, Alejandro Sanz, de quien dijo al ABC que era su "maestro, el que me ha enseñado todo cuanto sé de la música. Es un amigo, pero sobre todo, un ángel". El álbum se llamó Sangre revuelta.

"La música la llevo dentro desde que tengo uso de razón, lo que sucede es que si no sales en televisión, parece que no existes", explicó entonces y, poco después, ella ya aparecía en diversas series, como Bienvenidos al Lolita o Anclados, ambas para Antena 3. Todo ello sin dejar atrás el teatro (el espectáculo La madre que me parió, junto a Marisol Ayuso, que se paró debido a la pandemia, es un buen ejemplo) ni el cine.

Tras aparecer en el cortometraje Manuela y en la película El Niño Dios, Sara Vega interpretará a Teresa de Gama en la superproducción india Barroz, así como de la mano de Amazon y Bambú Producciones, aparecerá en la serie Un asunto privado, junto a Jean Reno, Aura Garrido o Ángela Molina. Asimismo, su web personal asegura que tendrá un papel en el largometraje Dalia, de Carlos Mures, que se rodará entre Madrid y Alicante.

Las cosas de la familia

Sara ha llegado a admitir que ella y su hermana (que en realidad Campos Trigo, aunque lo de Vega es "por amor a su abuela, una cuestión sentimental más que comercial", explica la menor de las hermanas) son como la noche y el día, si bien tienen una relación excelente. Afirmó, en una entrevista con Semana, que le encantaría que trabajasen juntas: "Lo que pasa es que es difícil porque tenemos una voz muy parecida. No sé si sería creíble, a no ser que hagamos de hermanas".

En la misma revista se autodefinió como "una mujer que hace las cosas con amor y desde el amor, y que es muy sensible", así como se consideraba "muy solitaria, aunque siempre rodeada de amigos". "Y para terminar, ante todo soy hermana, hija y amiga", puntualizaba, siendo algunas celebrities de su círculo íntimo Rossy de Palma, Aless Gibaja o Rocío Carrasco, a quien, como también Paz Vega, ha apoyado públicamente.

Sobre la familia, dijo en el ABC de Sevilla, que "aún puede salir otro artista de la familia", porque se lleva de maravilla con sus tres sobrinos (Orson, Ava y Lenon, los tres hijos de Paz Vega con su marido, el venezolano Orson Enrique Salazar) aunque admita que como tía... "No soy la típica que esta encima constantemente, pero los amo con todo mi corazón", ha llegado a declarar.

Las cosas del querer

Cuando le preguntan (desde Semana) si ella piensa en ser madre, parece que trae la respuesta de casa, porque en su casa, que tiene desde hace diez años, está muy bien como está: "No estoy por formar una familia en este momento, ya la tengo con mis amigos, mi familia y mi trabajo. Ser madre es una decisión de vida, no una obligación y puedo dar amor de mil maneras distintas".

De hecho, le preguntaban si estaba enamorada y ella contestaba con serenidad: "Estoy abierta al amor. De hecho tengo el corazón ocupado, estoy conociendo a alguien, pero desde la libertad que necesito y no es fácil de lograr. Necesito amar y ser amada". Ese alguien, desveló Jaleos, es Daniel Navarro, bailaor de 40 años con quien ha compartido escenario en Yerma y que ella misma confirmó. "Nos conocemos desde que éramos niños, pero las cosas surgen cuando tienen que surgir", dijo.

Su anterior relación, de hecho, fue bastante intensa: un noviazgo de varios años con el guitarrista Juan Habichuela Nieto, miembro de la reconocida saga flamenca. Sin embargo, y aunque posaban juntos en junio de 2019, el amor se rompió y hoy Juan, con su nueva mujer, Saray, también bailarina y amiga de la infancia (fue su primera novia) va a ser padre.