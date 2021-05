Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 138 casos nous de coronavirus i no notifica cap mort

No obstant açò, des de Sanitat precisen que aquesta dada el que significa és que no s'han notificat defuncions, ja que la xifra de víctimes s'actualitza segons arriba la notificació. D'aquesta manera, el nombre de persones que han perdut la vida com a conseqüència de la covid-19 a la Comunitat Valenciana es manté en 7.411: 803 en la província de Castelló, 2.827 en la d'Alacant i 3.781 en la de València.

En les últimes 24 hores s'han notificat 138 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens, que situen la xifra total de positius en 392.906 persones: 22 a Castelló (40.646 en total); 61 a Alacant (147.253 en total) i 55 a València, (205.005 en total), mentre que hi ha dos casos no assignats.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 148 persones ingressades: 25 en la província de Castelló, amb un pacient en UCI (ahir ja no quedava cap); 41 en la província d'Alacant, 10 d'ells en la UCI i 82 en la província de València, 23 d'ells en Unitats de Crítics.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.434 casos actius, la qual cosa suposa un 0,35% del total de positius.

Des de l'última actualització s'han registrat 154 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 395.532 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 41.183 a Castelló, 147.735 a Alacant i 206.558 a València. El total d'altes no assignades ascendeix a 56.

La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 2.326.332 dosi de la vacuna contra el coronavirus: 269.591 a Castelló, 855.239 a Alacant i 1.201.502 a València. Han rebut la pauta completa d'immunització (dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen) 764.431 persones: 86.063 a Castelló; 278.041 a Alacant i 369.082 a València.

A més, s'han registrat sengles brots d'origen social a Utiel, amb onze casos, i Castelló, amb deu, segons les dades de Sanitat.