Jorge Javier carga duramente contra Anabel Pantoja: "Es una continuación de su tía, pero sin su talento"

Jorge Javier Vázquez ha reflexionado en Vidas propias, su blog de Lecturas, sobre el comportamiento de Anabel Pantoja, a la que describe como "un personaje inseguro, soberbio, mandón y a veces orgulloso". Unas palabras que llegan una semana después de la reprimenda que la influencer recibió por parte de la dirección de Sálvame, donde esta acumula una larga lista de discusiones.

"Está rara Anabel. Muy rara. No sé si ella se da cuenta, pero ya no es la que era. Antes se reía mucho y ahora está permanentemente cabreada. Diríase que el gen Pantoja está adueñándose de ella y se enfrenta a la realidad imaginando que el universo se confabula para hacerle la vida imposible", avanza el presentador, que considera que la tertuliana usa "unas maneras que no la benefician".

Según el catalán, "a nivel profesional es una joya contar con un personaje así: inseguro, soberbio, mandón y a veces orgulloso". "Es como una continuación de su tía pero sin su talento, es decir, una auténtica locura andante con patas", rezan las siguientes líneas del texto.

En este sentido, Vázquez piensa que la sevillana "se ve personaje y no satélite de ningún familiar (ya sea tía, primo o prima) y comete todos y cada uno de los errores de los personajes principiantes que se dan de bruces con la popularidad". "A mi programa le va de cine, pero a ella toda esta historia le hace sufrir demasiado. Sin embargo, el sufrimiento no le hace recapacitar", reconoce.

El rostro de Telecinco considera que Pantoja "quiere ser feliz sin variar ningún detalle de su comportamiento y eso es imposible": "Ojalá se cuidara tanto por dentro como lo hace por fuera". Y es que, para el presentador, la joven "le presta más atención a hacerse una foto para su Instagram que a cuidar su alma".

"Así, querida Anabel, no hay quien salga de ese pozo en el que irremediablemente vas a caer tarde o temprano. Y no me refiero precisamente al luminoso Pozo Izquierdo –su lugar en el mundo, en Gran Canaria–, sino a ese lugar oscuro y triste en el que acaban las personas que no son capaces de preguntarse qué hacen mal en sus vidas", zanja.