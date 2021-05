Álvarez (UGT) demana a Sánchez "deixar de parlar i començar a fer" reformes que garantisquen la "estabilitat laboral"

Així li ho ha traslladat en el 43 Congrés Confederal d'UGT que se celebra en el Palau de Congressos de València, on ha pronunciat un discurs davant el cap de l'Executiu, que també ha intervingut en el conclave.

Álvarez ha defès que l'estabilitat en l'ocupació és una de les peces clau "per a assegurar el futur de les nostres empreses i del nostre sistema productiu, però també, d'una manera molt especial, de les persones que en aquests moments estan en una situació de precarietat".

Per a açò, el líder sindical ha assenyalat que "aquest país necessita recuperar la negociació col·lectiva com a element de redistribució de la riquesa" ja que, segons ha lamentat Álvarez, "la negociació col·lectiva actual impedeix que les organitzacions sindicals tinguem la capacitat per a poder exercir eixe paper.

"No demanem gens que no tinguen francesos, l'alemanys o els nòrdics i volem que el nostre sistema vaja en eixa direcció", ha puntualitzat.

"EL MILLOR GOVERN"

El secretari general d'UGT ha volgut deixar clar que el sindicat és "conscient que té el millor Govern possible per a defendre els interessos de les persones representem". "Això vull que el tingues absolutament clar", li ha dit a Sánchez.

Malgrat això, li ha traslladat "amb franquesa i lleialtat" les reivindicacions sindicals. "Conscients que en aquest país hi ha molts poders que pressionen, rebeu el nostre alé per a ajudar a transformar aquest país", ha agregat.

Quant a les pensions, el líder d'UGT espera tindre aconseguir un acord "llest per a firmar en els pròxims dies". Un acord per a mantindre un sistema de pensions públic i suficient que done tranquil·litat i seguretat als pensionistes del nostre país", ha conclòs.