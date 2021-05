Por qué apostar por un desodorante en crema y motivos para hacerlo por uno de los favoritos de Amazon

Salir de la ducha, crema hidratante... ¡y desodorante! Este producto para controlar el olor corporal (o evitar los cercos en las axilas de camisas y camisetas blancas) forma parte de la rutina higiénica diaria de la mayoría. Una solución rápida y efectiva a la que acudir, sea en el formato que sea, para sentirnos limpios y cómodos a lo largo de nuestras agotadoras rutinas. Sin embargo, los cosméticos que elegimos no siempre son adecuados para nuestro tipo de piel, pudiéndonos causar erupciones molestas e incómodas que, con la subida de las temperaturas, pueden llegar a complicarse. Y es que, muchos de los que usamos, están formulados con sustancias químicas que no son adecuados para el cuidado de la piel y tampoco para actuar de forma efectiva contra el sudor durante las ocho horas que, como mínimo, necesitamos que nos respalde.

Quizá, por ello, los desodorantes en crema con formulaciones naturales no para de ganar adeptos. Y es que, sin transferir en la transpiración natural de nuestro cuerpo y asegurando que nada obstruye nuestros poros, ayudan a eliminar el mal olor que generan las bacterias que residen en nuestras axilas. Un beneficio a tener en cuenta al que se suman otros como el hecho de que no incluyan aluminios tóxicos (nefastos para la salud y, también, para nuestra ropa), que no emitan gases, que sean aptos para todo tipo de pieles o que mantengan, durante más tiempo el aroma. Aunque también lo hace el precio, pues uno de los modelos mejor valorados de Amazon, de Greendoor, puede ser tuyo por menos de 12 euros.

Desodorante crema Greendoor. Amazon

Por qué apostar por este desodorante

Este desodorante no contiene aluminios ni alcohol para evitar irritaciones. A cambio contiene babasú, que nutre la piel y ofrece protección antibacteriana, lo que impide el mal olor. Esta crema permite que la piel respire, absorbe el sudor y no se pega a los poros. Además, al estar elaborada con manteca de karité y de cacao cuida de la piel en una de las zonas más delicadas del cuerpo. Además, este cosmético cuenta con las certificaciones que garantizan que se trata de un producto vegano y no testado en animales.

Además, si todavía no estamos convencidos de apostar por este modelo podemos fijarnos en las opiniones de los que ya lo han probado y han verificado su utilidad. De hecho, las más de 3.000 valoraciones que ha recibido en la plataforma le han otorgado 4,4 estrellas doradas sobre cinco, lo que le confiere una alta puntuación. Así, muchos usuarios aseguran su eficacia contra el sudor fuerte y su buen olor.

