Baleària rep en Fitur el Segell Turisme Familiar

El president de la Federació, José Manuel Trigo, ha sigut l'encarregat d'entregar el distintiu a Jorge Raheb, responsable d'Estratègies de Venda de Baleària, que ha agraït el reconeixement.

"Anem a seguir treballant per a fer que el viatge comence quan la família embarca, i que tant els majors com els xiquets gaudisquen d'una experiència única i confortable a bord", ha sostingut Raheb.

Per la seua banda, el president de la FEFN ha destacat la importància de comptar amb una oferta familiar enfocada a famílies per a facilitar l'oci i turisme a les famílies, tenint també en compte que són "un públic fonamental per a aquest sector i que jugarà un paper molt important en la seua recuperació, especialment enguany".

En aquest sentit, ha destacat que "les famílies estan desitjant viatjar i gaudir del turisme i, per açò és important que compten amb espais i activitats adaptats a les seues necessitats, com el que ofereix Baleària en els seus vaixells".

Així mateix, Baleària disposa de diversos servicis i facilitats per als viatges en família, entre els quals destaquen els espais reservats per als més xiquets amb jocs, i espectacles de màgia i animació en temporada alta. D'altra banda, en els 'smart ships', la naviliera compta amb una plataforma d'entreteniment digital a la carta, amb contingut també per a ells: pel·lícules d'animació, jocs digitals, entre uns altres.

El Segell de Turisme Familiar va ser creat en 2013 per la FEFN amb el doble objectiu d'ajudar les famílies a trobar llocs per a les vacances adaptats a les seues necessitats, i alhora, afavorir la millora de l'oferta turística enfocada a famílies. Fins avui, més de 180 entitats de turisme, entre destinacions, allotjaments i empreses d'activitats, compten amb aquest distintiu.

Finalment, la companyia ha organitzat també en la jornada d'aquest dimecres una trobada amb associacions de travel bloggers, amb l'objectiu de compartir les novetats de la naviliera en els servicis que opera en Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.