Detinguts dos joves per assaltar i agredir a un familiar en la seua vivenda per a robar-li

L'Àrea d'Investigació d'Alfafar (València), en el marc de l'operació'TOCTOC', ha arrestat els dos homes, d'uns vint anys d'edat, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, segons ha precisat la Benemérita en un comunicat.

Els fets van ocórrer l'11 de març, sobre les 10.00 hores delmatí, quan un veí estava en l'interior de la seua vivenda i va rebre una telefonada des del porter automàtic. Després d'obrir la porta i comprovar que no hi havia ningú, dos joves pel que sembla ho van assaltar per sorpresa, van accedir a l'interior de la casa i van immobilitzar a la víctima agarrant-la del coll.

Els homes, presumptament, van agredir repetidament la víctima, la van amenaçar amb donar-li una palissa de mort i van robar més de 10.000 euros, diverses joies i rellotges de la seua propietat.

Fruit de tasques d'investigació, els agents van aconseguir esbrinar que, pel que sembla, els autors dels fets eren coneguts de la víctima, per la qual cosa es va citar a aquest home per a prendre-li una nova declaració, de la qual es va obtindre la identitat dels sospitosos, que van resultar ser familiars de la personaagredida.

Els guàrdies civils van procedir a la detenció de tots dos hòmens, de nacionalitat espanyola, per un delicte de robatori amb violència i intimidació. Les diligències van ser posades a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 1 de Catarroja en funcions de guàrdia.