Ortega apela a las "grandes fortalezas" de CyL y muestra su compromiso con los profesionales del sector

Así lo ha señalado durante la inauguración oficial de Fitur 2021. En declaraciones recogidas por Europa Press, el consejero celebra que este sea el "pistoletazo" de salida después de un año "muy duro" en el que ha sufrido "mucho" el sector del turismo y la hostelería.

"Queremos reactivarlo a través de Fitur, un Fitur también extraño porque ha venido retrasado en el tiempo, pero un futuro en el que se ve un ambiente de optimismo, de ganas, de ilusión", ha añadido.

En este sentido, recuerda que la Junta llega al certamen "grandes fortalezas". "Queremos vender todas las actividades culturales. Tenemos las Edades del Hombre, el Camino de Santiago en año Jacobeo, gastronomía y enoturismo en el que somos también líderes. También el turismo rural y de interior en el que somos una referencia en el resto de España", ha enumerado.

Ortega ha incidido en que este año se ha dado mayor protagonismo al sector del negocio. "No puede ser que en un año como este no apoyemos al sector, no estemos de su lado. Lo que hemos hecho con este nuevo stand remozado, en el que además hemos unificado el destino de Castilla y León, una Castilla y León única, hemos traído la zona de negocio, dándole una mayor superficie", ha apuntado.

Todo porque, a juicio del consejero, los que hacen "realmente" el negocio, los que hacen turismo son los "profesionales", son las "empresas" y lo que quieren desde la Junta es apoyarles y que sientan su "aliento" y "apoyo".