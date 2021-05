Sánchez rebutja els ERO en grans empreses perquè generen "alarma social i incomprensió": "No ho podem consentir"

"Aquesta pandèmia deixa guanyadors i perdedors: no podem consentir que sectors que paguen milions en sous als seus executius, que no han deixat de créixer durant la pandèmia, anuncien al mateix temps acomiadaments massius de treballadors", ha emfatitzat en el seu discurs en la segona jornada del 43 Congrés Confederal d'UGT a València.

Per contra, Sánchez ha promès que el Govern treballarà intensament al costat dels sindicats per a evitar els acomiadaments col·lectius en les empreses en les quals "els beneficis no els justifiquen".

En la seua intervenció ha al·ludit a altres objectius de legislatura del govern de coalició, com elaborar un nou Estatut dels Treballadors "del segle XXI" que ha recordat que va prometre en el seu discurs d'investidura.

El president també ha destacat el "gran acord" aconseguit en la taula de diàleg social de pensions per a derogar la reforma de les pensions de 2013, una cosa que ha confiat a tancar en els pròxims dies "treballant intensament". S'ha compromès a protegir les pensions com a "clau de volta de l'Estat del Benestar" perquè els jubilats no perden poder adquisitiu.

ENALTEIX LA "VALENTIA" D'UGT

En clau sindical, Pedro Sánchez ha felicitat "de cor" a la UGT pel seu paper en la cohesió territorial d'Espanya, a més de reconéixer la seua "valentia" per a prendre decisions difícils durant l'últim any "acompanyant al Govern" per a salvar ocupacions i empreses. "Anem a continuar fent-ho units", ha augurat.

Com a militant del sindicat, ha traslladat el seu suport a l'únic candidat a revalidar com a secretari general, Pepe Álvarez, encara que encara no pot fer-ho oficialment perquè no ha sigut proclamat. "Comptaries amb el meu vot", li ha dit, per a postil·lar que cal "passar de les paraules als fets per molt que li pese la dreta".