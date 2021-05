Sánchez reivindica la coalició amb Unides Podem: "L'enteniment entre les esquerres és possible i necessari"

Així ho ha assegurat durant la seua intervenció en el 43º Congrés Confederal de la UGT, que se celebra en el Palau de Congressos de València, on ha defès que és gràcies a la unió de l'esquerra com s'avança dels drets dels ciutadans i, en concret, dels treballadors.

"Si alguna cosa estem demostrant durant aquest any llarg de pandèmia, com un missatge polític als ciutadans que creuen en l'esquerra i en les forces progressistes, és que l'enteniment entre les esquerres és possible, necessari i fonamental, també perquè els treballadors avancen en els seus drets i llibertats durant els pròxims anys", ha defès.

"ROÏNA NOTÍCIA PER A la DRETA": ESGOTARÀ LEGISLATURA

Per açò, s'ha reafirmat que el Govern de coalició esgotarà la legislatura. "Tinc una roïna notícia que donar-li a la dreta: queden 31 mesos perquè acabe la legislatura i anem a seguir fent coses en benefici dels ciutadans i singularment dels treballadors", ha emfatitzat.

No obstant açò, encara que ha defès la coalició, ha evitat una vegada més alinear-se amb la intenció de la seua vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, de derogar per complet la reforma laboral del PP. La líder d'Unides Podem dins de l'Executiu ha tornat a reafirmar aquest dimecres en el Congrés els seus plans sobre aquest tema, que no compten amb el vistiplau de la vicepresidenta segona, Nadia Calviño.

Referent a açò, el president ha assegurat que l'esquerra "no solament ha de dir que ha de desmantellar" sinó treballar per a "avançar" i, sobretot, fer-ho amb l'acord dels agents socials. Açò sí, ha deixat clar que en el que queda de legislatura "seguiran passant de les paraules als fets". "No càpia dubte, per molt que li pese la dreta", ha advertit.

Així mateix, Sánchez ha posat a l'històric socialista Francisco Largo Caballero d'exemple de com ha d'actuar l'esquerra política, sindicalista i social, enfront de les formacions i municipis que volen "tancar-li en l'oblit" i "mancillar la seua memòria".