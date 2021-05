Hace unos años la salud mental era una cosa para hablar en voz baja, solo con las personas de más confianza y para tratarlo como una debilidad. Hoy en día es algo que se ha visibilizado y que se sigue visibilizando para hacer ver que un problema de salud mental es tan o tan poco vergonzante como cualquier problema físico.

En ese camino la televisión y las celebridades han hecho mucho y lo siguen haciendo. Este fin de semana coinciden en emisión dos grandes trabajos documentales sobre salud mental que ponen en la picota a los prejuicios y a los estigmas.

Lo que no ves de mí (The Me You Can't See), es una serie documental en la que Oprah Winfrey y el príncipe Harry son cocreadores, productores ejecutivos y presentadores y en la que se habla sobre salud mental y bienestar emocional. Lo que no ves de mí llega a Apple TV+ este 21 de mayo.

Se trata de un trabajo en el colaboran Lady Gaga, Glenn Close, los jugadores de baloncesto DeMar DeRozan (San Antonio Spurs) y Langston Galloway (Phoenix Suns y exjugador de los Detroit Pistons), Zak Williams (conferenciante y defensor de la salud mental), Virginia “Ginny” Fuchs (boxeadora olímpica) y el reconocido chef Rashad Armstead, entre otros invitados dando testimonio de sus propios vaivenes, experiencias y problemas.

Oprah Winfrey y el príncipe Harry charlan abiertamente con sus invitados, famosos y anónimos, sobre salud mental y bienestar emocional e intenta acabar con el estigma de este tema tan incomprendido, que "afecta a muchísimas personas independientemente de su cultura, edad, género y situación socioeconómica", y también "buscará dar esperanza a los espectadores haciéndoles saber que no están solos", según la sinopsis.

"Ahora más que nunca debemos afrontar la salud mental con sabiduría, compasión y honestidad, para eliminar el tabú que la rodea", exponía la presentadora Oprah Winfrey sobre este trabajo. "La mayoría de nosotros cargamos con algún trauma, dolor o pérdida, que sentimos como algo único y personal. Espero que la serie demuestre que hay poder en la vulnerabilidad, conexión en la empatía y fuerza en la honestidad", añadía el príncipe Harry.

Por otro lado, este sábado 22 (23.15 h) se estrena Each and Every Day (Todos y cada uno de los días), un documental de MTV Documentary Films dirigido por Alexandra Shiva, ganadora de un premio Peabody.

Se trata de una conversación con nueve jóvenes que han intentado suicidarse o han tenido ideas suicidas, mientras comparten sus experiencias y, sobre todo, cómo han buscado ayuda.

Tras cumplirse un año del inicio de la pandemia, estos estudiantes exponen cómo distintos factores han afectado a la salud mental de los jóvenes, como el aislamiento físico producido por los estudios desde casa, el sentimiento de pérdida de momentos y etapas importantes, el retroceso en la economía y la pérdida de empleos, o los altercados raciales, entre otros.

Each and Every Day presenta a nueve jóvenes adultos estadounidenses de diferentes orígenes raciales, étnicos, religiosos y socioeconómicos, que compartirán su historia personal y un mensaje inspirador y de esperanza.

"Haciendo este documental pude ver en primera persona la manera en la que los jóvenes se enfrentan a sus problemas de salud mental, incluyendo hablar abiertamente sobre el suicidio", dijo Alexandra Shiva, la directora.

Para quien se encuentre en España y necesite ayuda en una situación de crisis emocional de forma urgente, puede contactar con el Teléfono de la Esperanza a través del número de teléfono 717 003 717.

​SERIES SOBRE TRASTORNOS

Un GIF de 'Por trece razones'

'Por trece razones'

HABLA DE: Una serie de misteriosas cintas de audio recogen los porqués del suicidio de una joven adolescente, que acaba por dejar en evidencia el sufrimiento que tuvo en vida y cómo le afectaron los hechos traumáticos que vivió.

SE PUEDE VER EN: Netflix.

Un fotograma de 'Pure'.

'Pure’

HABLA DE: En esta ficción se trata el Trastorno Obsesivo Compulsivo a través de la vida de Marnie, una mujer que es incapaz de evitar unos pensamientos intrusivos de carácter pornográfico y sexual que la asaltan a todas horas.

Hunter Schafer y Zendaya en 'Euphoria' Cinemanía

SE PUEDE VER EN: Filmin.

‘Euphoria’

HABLA DE: A la actriz Zendaya esta serie sobre la depresión y el abuso de sustancias le valió un Emmy. La serie cuenta la vida de Rue, una adolescente que lidia con la ansiedad, la depresión y las drogas y que envuelve al espectador con una voz en off.

SE PUEDE VER EN: HBO.

Una escena de la serie 'Atípico' Netflix

‘Atypical’

HABLA DE: En esta ficción Sam es un chico de 18 años con un trastorno del espectro autista. Al igual que pasa en The Good Doctor, el protagonista lidia con su trastorno en el día a día tratando de que le permita tener incluso un romance.

SE PUEDE VER EN: Netflix.

Una escena de la sere 'Lady Dynamite', con Maria Bamford. NETFLIX

‘Lady Dynamite’

HABLA DE: La cómica y actriz Maria Bamford se interpreta a sí misma en esta ficción, basada en su biografía, sobre el trastorno bipolar y de cómo intenta rehacer su vida y su carrera en los escenarios después de un periodo de tratamiento.

SE PUEDE VER EN: Netflix.