Interior eleva a 5.600 els immigrants retornats al Marroc, el 70% dels qui van accedir a Ceuta des de dilluns

L'última dada suposa que el 70% dels immigrants que han entrat en les últimes hores de crisi diplomàtica amb el Marroc han retornat ja al seu país d'origen. El Govern manté que els menors, dels quals no donen xifres oficials, tenen un "estatus especial", per la qual cosa molts d'ells estan sent sotmesos a proves per a certificar la seua edat.

En roda de premsa després del Consell de Ministres, el titular de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que entre els immigrants als qui s'ha retornat al Marroc aplicant els acords bilaterals de 1992 no hi havia cap menor.

La Delegació del Govern a Ceuta va oferir a primera hora de dimecres una xifra de 4.800 retornats d'acord al procés habilitat pel Ministeri de l'Interior, que ha disposat un sistema de gestió durant les 24 hores del dia, a més de reforços policials d'unitats d'antidisturbis de Policia Nacional i Guàrdia Civil.

Entre els retornats, per tant, hi ha ciutadans marroquins que han pres aquesta decisió voluntàriament. Des d'ahir a la vesprada les entrades s'han reduït a pràcticament zero.