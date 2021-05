Monitores de la UPM critican que el gobierno local "está desmantelando" el centro y pide "claridad y respeto"

Un espacio que, según ha indicado este miércoles en una rueda de prensa junto a delegados de CSIF, "se conocía como encuentro de cultura, interacción de generaciones y de una centro socio-formativo público para todos y de calidad".

En este sentido, Vanesa Martínez de Dios, delegada del sindicato, ha criticado la "mala gestión" tanto de la dirección del centro, Concejalía y Alcaldía, en lo que se refiere a las instalaciones, donde por ejemplo colocaron la señalización del suelo de distancia de seguridad hace un mes, un año después del comienzo de la pandemia". Ha señalado, además, que "llevan también utilizando la excusa del mal estado (de las instalaciones) un año y medio", pero "aún no han hecho nada ni parece que se ejecutarán en un futuro inmediato".

Junto a ello, ha afeado el trato hacia los 60 monitores de la UPM. Al respecto, ha aludido a "persecución laboral hacia estos trabajadores que son personal laboral fijos discontinuos del Ayuntamiento". "Exigimos un empleo digno y de calidad, se han aprovechado de unas condiciones del contrato, que ahora están en manos de los servicios jurídicos, tenemos un contrato fijo discontinuo y no nos han hecho el llamamiento, por lo que llevamos un año y medio sin trabajar", ha comentado.

Según ha dicho la delegada de CSIF, incluso, algunos compañeros se encuentran sin cobrar nada, ni el desempleo, como mucho un subsidio porque se encuentran en un "limbo", con una situación "precaria" y las perspectivas que dan "son más precarias todavía".

ESCUELA DE VERANO

"Nos han anunciado que para el próximo curso no habrá el mismo número de talleres ni el mismo número de grupos, por lo tanto ya no están avisando que nuestro trabajo se va a precarizar más", ha afirmado Martínez, quien ha apuntado que algo parecido está ocurriendo con la escuela de verano. De este modo, "se ha pasado de ofertar jornadas de 130 horas al mes, una jornada al 80 por ciento, a ofertar para este verano diez horas al mes, es decir, el monitor cobraría unos 100 euros.

Al hilo, ha exigido al Ayuntamiento que "sea claro y no engañe a la ciudadanía" sobre la Escuela de Verano y diga si habrá ese servicio esencial de conciliación laboral y no un taller puntual el viernes durante dos horas. "Hay colegios, se hace la escuela de verano del Patronato de Deportes y no sabemos si habrá escuela de verano de la UPM. No tenemos ninguna información, queremos comunicación, lleva el Alcalde un año sin atendernos y el concejal prácticamente igual. No sabemos qué pasará en nuestro futuro", ha reprochado.

Finalmente, ha hecho un llamamiento al Consistorio para que devuelva el tercio de la matrícula que aún no se ha devuelto a los 4.000 alumnos del curso 2019-2020 y la del 2020-2021. "¿Quién se va a volver a apuntar a la UPM si ni siquiera saben si le van a devolver el dinero de la matrícula ya pagado? Al menos que hagan una compensación, pero que digan algo, alguna comunicación", ha concluido.