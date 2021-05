Igea advierte que si no se llega a una decisión sobre la segunda dosis a los menores de 60 CyL vacunará con Astrazeneca

Así lo ha aseverado en Palencia antes de participar en el 'Encuentro de Jóvenes: Transparencia y Buen Gobierno', organizado por el Consejo de la Juventud de Castilla y León en la Escuela Castilla de la capital.

Igea ha apuntado que no entiende que se vaya a vacunar de la segunda dosis a los menores de 60 con Pfizer tras el estudio que ha realizado el Gobierno de España basándose en un ensayo "pobre" con una muestra de 400 personas y que dice que apuesta por la combinación de vacunas.

"Hay cosas que no entendemos y que no se sujetan desde el punto de vita científico", ha añadido, al tiempo que espera que este jueves, después del Consejo Interterritorial de Salud, no se dé "un nuevo espectáculo".

El vicepresidente de la Junta ha señalado que están esperando que les den una razón científica que apoye la vacunación con Pfizer en vez de con Astrazeneca y que, de no ser así, la Administración Regional tomará una decisión avalada por instituciones científicas como la Agencia Europea del Medicamento.

"Nuestro objetivo es tomar aquellas medidas que protejan a la población", ha añadido, y por eso se basarán en los consejos de las instituciones científicas para dar una solución de no llegar a un acuerdo, aunque intentarán que este jueves cada comunidad no tome una decisión diferente.

Francisco Igea ha subrayado que de no vacunar con Astrazeneca a los menores de 60 años habrá "miles y miles de dosis que se dejarán de poner" y que aún hay un grupo con "riesgo importante" a los que hay que vacunar "lo más rápidamente posible".