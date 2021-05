'La Meditadora' cremarà en les Falles de setembre i es reservaran les falles municipales d'enguany per a març de 2022

La decisió suposa, a més, que les falles d'enguany es plantaran i cremaran al març de 2022 i que per a eixe exercici no hi haurà concurs i no es construirà un monument nou. Els recursos econòmics que s'estalviaran en les Falles de 2022 es destinaran a incrementar les ajudes previstes a les comissions falleres.

Així li l'ha traslladat el regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, als artistes responsables de les falles grans i infantils municipals de 2020 i 2021, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

La ciutat recuperarà finalment les Falles amb els monuments que es van construir abans d'esclatar la pandèmia: 'Açò també passarà' i la seua 'Meditadora' dels artistes fallers Manolo Martín i José Ramón Espuig, juntament amb l'artista valencià Escif, i la falla infantil 'Saps qui soc?', de Ceballos i Sanabria.

Cal recordar que una setmana després de la cancel·lació de les festes de 2020 es va celebrar una 'cremà' sense públic ni anunci previ, en la qual va cremar part de la falla municipal, però 'La Meditadora' es va salvar de les flames indultada al costat d'altres peces dels monuments municipals.

Per la seua banda, la falla 'Protegeix allò que estimes', d'Alejandro Santaeulalia i Dulk, serà la falla gran municipal de març de 2022, mentre que el projecte 'També?', de Ceballos i Sanabria, es convertirà en la falla infantil municipal de l'any vinent.

Galiana s'ha reunit durant el matí de hui amb els artistes responsables de la falla gran municipal d'enguany, l'artista faller Alejandro Santaeulalia i l'equip de l'artista urbà Dulk, i s'ha comunicat telefònicament amb els responsables de 'La Meditadora' i amb Ceballos i Sanabria per a traslladar-los aquesta proposta que marcarà el calendari de plantà i cremà de falles municipals ja contractades.

"Vull agrair la comprensió de tots els artistes davant una decisió que ens permetrà incrementar les ajudes a les comissions falleres en destinar per a elles la totalitat dels diners que no ens gastarem enguany en un nou concurs per a triar falles municipals per a 2022", ha explicat.

AJUDES A COMISSIONS

En eixe sentit, Galiana ha detallat que els diners que en condicions normals s'haurien destinat al concurs de les falles municipals de l'any que ve se sumaran als derivats de la modificació de crèdit aprovada per l'Ajuntament i als que ocasionarà la reestructuració del pressupost de la Regidoria de Cultura Festiva, donada l'excepcionalitat de la situació i la impossibilitat durant tots aquests últims de mesos de celebrar actes festius.

"Ens vam comprometre a ajudar les comissions falleres i tota aquesta suma de recursos la destinarem íntegrament a fer-ho, per a salvar les comissions i als seus fallers i falleres, que són l'essència de les Falles, i per a garantir d'aquesta forma que els recursos que s'haurien destinat a dos noves falles per a la Plaça de l'Ajuntament s'acaben destinant a les falles de totes les comissions falleres de la ciutat de València", ha afirmat.

Galiana ha recordat que aquestes ajudes a les comissions falleres se sumaran a aquelles que des de l'inici de la pandèmia s'han vingut aprovant per part de l'Ajuntament de València, com l'increment d'un 37,5 per cent en les subvencions de falla l'any passat o l'increment fins al 30% en les subvencions de falla per a enguany i per a 2022 en el marc d'un pla 2020-22 dissenyat per a garantir la supervivència dels artistes fallers en un context de pandèmia i de suspensió de les Falles tant l'any passat com en el primer semestre d'enguany.