Aprobada en Pleno una iniciativa para articular una red de aparcamientos municipales, con al menos 4.000 plazas

La edil del PP Ángeles Fernández-Ahúja ha justificado la propuesta por la merma de plazas de estacionamiento en los últimos años, para la que el Gobierno local no ha dado solución, a su juicio.

La iniciativa contempla crear, en los próximos cinco años, al menos 4.000 nuevas plazas de aparcamiento, tanto en superficie como bajo rasante, que cumplan con una serie de características.

Entre estas, está: Estar disponibles para usuarios estables (residentes, trabajadores, etc.) y en rotación, para quienes necesiten un uso puntual; Incentivar el uso de las plazas de aparcamiento integradas en la citada red, ofreciendo ventajas como aplicación gratuita en la que se indicará en tiempo real las plazas disponibles y la plaza más cercana a la situación actual, por ejemplo.

Otras ventajas serían: Tarifas únicas y asequibles para toda la ciudad; Unificación de bonos promocionales (de comercios, hoteles orestaurantes); Tarjetas multiparking; Sistema de abonos; y Tarjetas prepago.

El PP ha aceptado, asimismo, la enmienda presentada conjuntamente por PSOE e IU para instar al Equipo de Gobierno a incorporar las aportaciones planteadas en la iniciativa para su debate y valoración en el marco de los trabajos de elaboración del Plan de Movilidad Sostenible 2021-2030.

El edil de Movilidad, Aurelio Martín (IU), ha anunciado que de cara a 2022 se va a encargar la asistencia técnica para elaborar un estudio de viabilidad de parkings subterráneos en la ciudad, tanto desde un punto de vista técnico como económico, que complementará al de aparcamientos en superficies.

Martín ha incidido en que en Gijón hay un total de 43.536 plazas públicas, mientras que los parking privados duplican esa cifra. Incluso ha recalcado que las plazas suprimidas están por debajo del 0,4 por ciento de las totales. Sí ha reconocido problemas de aparcamientos, pero más en unos sitios que en otros, como en La Calzada.

Ciudadanos, en su caso, han preferido esperar al estudio sobre aparcamientos en la ciudad para determinar las actuaciones a seguir. Aún así, la formación naranja ha dicho ser consciente de que el problema existe y de que debe hallarse una solución lo más consensuada posible con los vecinos. Incluso ha insinuado que igual es mejor buscar soluciones de estacionamiento "hacia arriba" y no hacia abajo.

El resto de grupos, con matices, se han mostrado a favor de la propuesta. La coalición morada y verde, por su parte, ha animado a no dejar de fomentar el transporte público, mientras que Foro ha pedido no suprimir más plazas mientras no haya alternativas.

EXENCIÓN DE LA TASA DE TERRAZAS

No ha salido adelante la iniciativa de Ciudadanos para prolongar la exención de tasas de terrazas hosteleras. Ciudadanos ha contado con el apoyo de Foro, PP y Vox, mientras que PSOE e IU han votado en contra y Podemos-Equo Xixón se ha abstenido.

El concejal de Ciudadanos Rubén Pérez ha incidido en que no entiende que el Gobierno local quiera recuperar el cobro de esta tasa cuando los hosteleros están "muy lejos de recuperar la normalidad de la actividad", al estar sometidos aún a restricciones sanitarias por la pandemia.

Para él, todo apunta a que el Gobierno local lo más que va a hacer es un esfuerzo "cosmético", con unos bonos al consumo cuya cuantía suma 250.0000 euros, que es lo que se venía recaudando trimestralmente por la tasa de terrazas.

Es por ello, que ha remarcado que con la exención se llega a todos los hosteleros con terraza, pero con los bonos dependerá de la elección del consumidor. Dicho esto, ha aclarado que no están en contra de los bonos, pero creen "inmoral" tener el remanente que se tiene al tiempo que se quiere recaudar la tasa de terrazas.

Por parte del Gobierno local, el concejal socialista de Promoción Económica, Santos Tejón, ha cifrado que la exención de la tasa de terrazas supondría 1,1 millones de euros para este periodo anual.

Ha llamado la atención, además, de que un local con terraza ha podido ejercer su actividad incluso cuando Gijón estuvo en Alerta 4+ y ha incidido en que el Ayuntamiento debe atender a su disponibilidad presupuestaria.

Ha recriminado a Ciudadanos, incluso, que pida exención de tasas al tiempo que reclama inversiones en la ciudad, a lo que ha conminado a Ciudadanos a que se centre.

"Si algo estamos es centrados, muy centrados", ha indicado Pérez Carcedo a Tejón, al que ha recordado que hay un remanente de ocho millones de euros y la tasa supondría para 2021 medio millón.

Ha criticado, al tiempo, la actitud "absolutamente hipócrita" de Podemos-Equo Xixón de ir de 'abanderados' de hosteleros sin terrazas. También ha considerado "inexistente" la dualidad entre la zona Centro y los barrios. Una imagen "completamente falsa y muy fácil de contrastar", le ha señalado a la coalición morada y verde.

En el caso del portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, se ha mostrado a favor de facilitar el desarrollo de su actividad a los negocios hosteleros, muy afectados por las restricciones sanitarias.

Ha señalado que, aunque los más afectados en hostelería son los que no tienen terraza, creen que es mejor ayudar a algunos que no a ninguno.

Por Podemos-Equo Xixón, el edil Juan Chaves ha recalcado el hecho de que la mayor parte de las ayudas municipales para el sector han sido para negocios hosteleros con terrazas, especialmente en el centro de la ciudad, dado que en los barrios las calles más estrechas impiden o dificultan su instalación. Esto ha hecho de que el consumidor se haya trasladado a la zona Centro en gran medida, según él.

Paralelamente, ha incidido en que los 700 euros de ayuda que se convocará para negocios sin terraza, "no compensa un año de pandemia". Por este motivo, su grupo se abstendrá, al considerar que ese dinero de la exención iría mejor a locales de hostelería sin terraza.

PP y Vox, por su parte, han mostrado su apoyo a la iniciativa, al tiempo que han remarcado que los negocios hosteleros son de los más afectados por las restricciones sanitarias. Los 'populares', en este caso, han defendido buscar "la máxima flexibilidad" en la concesión de las terrazas hosteleras.

RECLAMACIÓN AL GOBIERNO CENTRAL

El PP, en cambio, ha conseguido apoyos suficientes a su proposición para reclamar al Gobierno central el de pago 750 millones euros que adeuda a las entidades locales a cuenta del IVA de 2017.

Todos los grupos han votado a favor excepto los del Gobierno local, PSOE e IU, al confiar estos primero en agotar la vía política de la negociación que mantiene la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el Ejecutivo nacional.

NUEVOS IMPUESTOS

Los 'populares' han llevado al Pleno también una iniciativa que no ha sido aprobada, al votar en contra PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón, de cara a instar al Gobierno central para anular las subidas de impuestos previstas, como es el poner peajes en las autovías y autopistas, o la supresión de bonificaciones en la Declaración de la Renta.

En nombre del Gobierno local, la edil de Hacienda, Marina Pineda, ha incidido en que el Plan del Gobierno implica un diagnóstico del sistema fiscal actual para hacer ajustes necesarios para modernizarlo, sin que suponga solo subidas de impuestos.

Ciudadanos, en su caso, ha indicado que no parece coherente que el Gobierno nacional pretenda acometer la mayor subida fiscal en el país, al tiempo que ha abogado por volver a introducir bonificaciones fiscales, como la desgravación por vivienda habitual.

Foro, por su parte, ha hablado de "sablazo fiscal", mientras que Podemos-Equo Xixón ha defendido la progresión en el pago de impuestos.