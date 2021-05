El consejero de Sanidad de Cantabria cree que "no es el momento todavía de quitar la mascarilla"

Así ha respondido al ser cuestionado acerca de algunos planteamientos de determinadas comunidades autónomas respecto a la posibilidad de relajar el uso de la mascarilla en próximas fechas y también después el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, afirmara el lunes que es "muy probable" que en "no muchos días" se pueda hacer, sobre todo en ciertos espacios.

Al respecto, Rodríguez cree que hay que "ser prudentes y no lanzar mensajes" que puedan "desorientar" a la población y ha insistido en que "no estamos en el momento de quitarnos la mascarilla", sobre todo en situaciones "donde haya concurrencia de personas".

"Yo no digo que paseando por el monte solo alguien no se pueda quitar la mascarilla pero desde luego en situaciones donde haya concurrencia de personas no deberíamos de quitárnosla", ha aclarado.

El consejero ha señalado que esto cambiará "en el momento en que la mayor parte de la población esté vacunada". "Iremos a esto. Si es que yo creo que queremos correr demasiado y todavía el virus está ahí", ha indicado.

CANTABRIA PIDE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIONES COORDINADAS

Por otra parte, y también a preguntas de los medios de comunicación, el consejero ha avanzado que defenderá en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la necesidad de actualizar el documento de Actuaciones de Respuesta Coordinada para el control de la transmisión del Covid-19, en el que, por ejemplo, se establecen los indicadores para la valoración del riesgo, los umbrales o las medidas a adoptar para cada uno de ellos.

Rodríguez, que ha indicado que Cantabria sigue este documento a la hora de establecer los niveles o las medidas en cada caso, como el tema de los aforos, ha recordado que la última actualización de este documento aprobado en el Consejo Interterritorial es del 26 de marzo y cree que debe llevarse a cabo una nueva actualización.

"Voy a defender en el Interterritorial que tenemos que ir pensando ya en esa actualización de ese documento. Lógicamente a medida que avanza la campaña de vacunación tenemos que intentar bajar un poco el nivel de las restricciones pero eso no significa pasar de 100 a nada, significa ir rebajando progresivamente las restricciones. No queramos correr tanto que nos llevemos una sorpresa", ha dicho.

El consejero ha recordado que el virus es aún "bastante impredecible" y ya pasado más de un año desde el inicio de la pandemia aún no se conocen determinados aspectos de los mecanismos de transmisión. Además, ha señalado que también está el problema de las variantes. "Hay que ser prudentes", ha afirmado.