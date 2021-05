El TC admite a trámite el recurso del Parlament a los PGE por no atender el hecho insular de Baleares

20M EP

NOTICIA

Los portavoces de El PI, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca en el Parlament, Lina Pons, Miquel Ensenyat, y Josep Castells, respectivamente, han anunciado este miércoles en la Cámara autonómica que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlament contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por no atender el hecho insular.