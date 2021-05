La Comunitat Valenciana recolzarà que els menors de 60 anys reben la segona dosi de Pzifer

Així, han explicat que, encara que la postura inicial de la Comunitat valenciana en la Comissió Nacional de Salut que es va celebrar ahir per a tractar aquesta qüestió era mantindre AstraZeneca com a segona dosi, va canviar de posició després d'escoltar l'informe mèdic de l'institut Carlos III, que va aconsellar recolzar el seu dictamen per a augmentar el percentatge d'immunització contra el virus.

Per això, finalment la Comunitat Valenciana es va posicionar a favor que la segona dosi a menors de 60 anys vacunats amb AstraZeneca siga amb els sèrums de Pfizer i serà la postura que defenga en el CISNS.