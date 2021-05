La Generalitat Valenciana preveu mantindre el toc de queda dos setmanes més i llevar-lo a principis de juny

De moment, una de les possibilitats és retardar el confinament nocturn a la una de la matinada i el tancament de l'hostaleria a les 00.30 hores, encara que no estan tancats els límits horaris, segons confirmen fonts de l'administració a Europa Press.

Puig ha encoratjat a arribar al mes vinent "en les millors condicions possibles" i a consolidar les "extraordinàries" dades epidemiològiques actuals, ja que la incidència acumulada a la Comunitat ronda els 29 casos per 100.000 habitants a 14 dies mentre a una setmana es percep un "lleuger increment".

"Estem bé, però hem d'estar millor". La idea és que hi haja un itinerari de màxima prudència i d'una obertura progressiva", ha resumit abans del segon dia del 43 Congrés Confederal d'UGT, a uns dies que finalitzen les dos primeres setmanes sense estat d'alarma i amb el toc de queda a mitjanit.

A partir d'ací, la intenció és poder retardar l'horari del toc de queda per a permetre "posteriorment" l'ampliació de l'obertura de bars i restaurants.

OCI NOCTURN

Puig ha recordat que l'oci nocturn segueix tancat "per decisió del Consell Interterritorial", on creu que s'ha d'avaluar la seua reobertura. Ha reconegut que és un sector que està "patint molt" i ha agraït el seu esforç: "Sabem que són grans damnificats i per açò destinem ajudes directes.

"Falten poques setmanes perquè l'horitzó estiga bastant més clar", ha augurat, a l'espera de les dades definitives de les primeres setmanes sense estat d'alarma, ja que "pot haver-hi un cert repunt i cal encapsular els brots al màxim, continuar amb el rastreig i agilitzar la vacunació".

En qualsevol cas, el president ha reiterat la reclamació de màxima prudència, "mantenint tot el que ha fet que la Comunitat estiga com la regió d'Europa amb menys incidència acumulada gràcies a la corresponsabilitat".

"Ara de veres es pot superar la pandèmia, i superar-la ràpidament", ha constatat, advertint que "qualsevol moviment cap a arrere sempre seria molt més complicat de gestionar".