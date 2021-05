Una manera diferente y sorprendente de comer pasta: ensalada de macarrones con limón y hierbas

Llega el verano y el buen tiempo, por lo que son muchas las personas que cambian su dieta para introducir recetas más frescas y ligeras. Para ello, una opción perfecta son las ensaladas de macarrones, una forma diferente y muy fresca de comer la pasta.

Así, para no caer en la típica receta o para poder tener otras posibilidades diferentes, Cooking NYT, la suscripción de recetas de The New York Times, ofrece esta receta de ensalada de macarrones con limón y hierbas, muy fácil de hacer.

Ingredientes para la receta

Para hacer esta receta, solamente se necesitan los siguientes ingredientes:

Sal y pimienta molida

Encurtidos de pan y mantequilla

2 tallos grandes de apio, pelados y picados

4 cebolletas

Mayonesa

Perejil fresco picado

Eneldo fresco picado

Alcaparras picadas

4 cucharaditas de mostaza de Dijon (francesa)

Ralladura de limón

4 cucharaditas de jugo de limón

1 cucharadita de azúcar

Suero de leche

Pasos para la elaboración

Para hacer esta ensalada, los pasos son muy sencillos. Solo hay que seguir estas indicaciones: