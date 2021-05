Turismo.-Fitur.-La provincia presenta su campaña para "enamorar" al visitante extranjero

Ha sido en el transcurso de la transmisión en 'streaming', en un formato, conducido por el periodista Pepe Da Rosa, que Prodetur realiza para dar a conocer las novedades turísticas del territorio. Al acto han asistido, asimismo, la vicepresidenta de Prodetur, Manuela Cabello, y la delegada territorial de Turismo de la Junta, Rosa Hernández.

Durante la charla, en la que también ha participado Ken Appledorn, actor de origen estadounidense, principalmente conocido por su trabajo en 'Arde Madrid', dirigido por Paco León, y la serie 'Refugiados'. También por la película 'Casting', por la que ganó la Biznaga de Plata de Mejor Actor de reparto en el Festival de Málaga de Cine Español 2013; y por la cinta 'The Extraordinary Tale of the Times Table', por la que fue nominado como Mejor Actor Andaluz en los premios Asecan. Appledorn ha contado cómo Sevilla y su provincia "le enamoró".

La campaña, creada en seis idiomas, tiene como objetivo destacar el vínculo emocional que se crea con el territorio entre los visitantes que llegan a la provincia en busca de experiencias únicas relacionadas con el patrimonio, la gastronomía, el flamenco, la naturaleza o el turismo activo. Está destinada a los mercados francés, británico, alemán, italiano, nórdico y marroquí, "que son algunos de los principales emisores de turistas extranjeros a la provincia, y con los que Prodetur viene realizando acciones específicas, también en destino", ha destacado Cabello.

'Sevilla Enamora' es una campaña de testimonios que invita a descubrir los motivos por los que, quienes visitan la provincia de Sevilla, "se quedan irremediablemente marcados por nuestra gente, nuestras costumbres y nuestra cultura. Y hay hasta quien decide quedarse aquí a vivir". "¡Cuánto nos queda aún por descubrir de nuestro territorio que incluso los de fuera lo ven como un lugar ideal para establecerse!¡Cuántos ejemplos de este 'repoblamiento' que nos trajo el turismo puede haber en nuestros pueblos!.. La idea es que estos testimonios sirvan de tractor para que cada vez más turistas sientan el deseo de conocer nuestra provincia, sientan ese enamoramiento", ha explicado Villalobos.

"Nuestro objetivo es un turismo con el que sumar, menos estacional y no tan segmentado en el fin de semana, que es el que caracteriza a los visitantes de cercanía", ha insistido el presidente de la Diputación, al tiempo que ha indicado que Prodetur continuará reforzando la promoción del turismo nacional con campañas específicas, también para este mercado. "Se trata de abarcar un mayor espectro de potenciales visitantes, para no depender de los fines de semana o periodos vacacionales. Es algo, además, que nos vienen solicitando los ayuntamientos".

Villalobos ha expresado que este Fitur será el del "reencuentro y la recuperación". "Nuestra provincia es muy rica en parajes naturales. Queremos ofrecer al visitante aquello que ahora anhela: el turismo de seguridad, y poner el foco en el mercado internacional para hacerlo más sostenible".

De su lado, Rus ha coincidido con el mandatario provincial en que esta edición de Fitur será la de la recuperación económica. "Será el billete de vuelta, nunca mejor dicho, para la reactivación". Es una campaña "que no está hecha para explicar sino para tocar el corazón", ha añadido.

Para el presidente de los empresarios sevillanos, las expectativas en cuanto al turismo son "muy buenas". "Este verano, quizá, será un mercado más nacional, pero iremos recuperando el turismo internacional de forma muy rápida", ha asegurado.

En este sentido, Villalobos ha destacado que las reservas en agosto se sitúan en un 42 por ciento. "Durante la pandemia no hemos perdido tiempo sino que hemos trabajado en ese subsector para tenerlo todo en condiciones para cuando saliéramos de la parte más problématica del confinamiento y ofrecer un turismo de naturaleza, seguridad y sostenibilidad".

La campaña incluye acciones de marketing y comunicación digital. Entre las actuaciones se contempla acuerdos con las agencias de viajes internacionales, las escuelas de español y oficinas de turismo en el extranjero para la difusión de los videos; además de la promoción a través de prescriptores o 'influencers' en los países destino, y acciones especiales en las redes sociales orientadas a los mercados objetivo de la iniciativa.