La Junta considera "insuficiente" la reducción de módulos del IRPF 2020 para agricultores y ganaderos

Según ha indicado Martín en una nota de prensa, "la reducción en la tasa impositiva se queda corta ante la situación de grave crisis que atravesó el sector el pasado año provocada principalmente por el covid-19". Así, la delegada entiende "el malestar de organizaciones agrarias y cooperativas de la provincia, ante la falta de sensibilidad por parte del Gobierno de España".

La Consejería de Agricultura que dirige Carmen Crespo había propuesto para Andalucía una "reducción total" en algunos de los sectores y producciones más importantes de Granada, y muy afectados durante el año 2020.

Así, la delegada ha explicado que la Junta solicitó "un índice del 0,00 para los productos del olivo, viñedo, apicultura, además de flor cortada y planta ornamental que no han sido atendidos por el Gobierno de España.

En Granada el olivar alcanza las 200.000 hectáreas del cultivo, mientras que el Gobierno central solo ha concedido una rebaja parcial del 0,26 al 0,18" a pesar de la caída de los precios durante el 2020 y la imposición de aranceles por Estados Unidos . Para el cultivo del almendro, donde la provincia de Granada es líder en producción en Andalucía con más de 97.000 hectáreas la petición de reducción parcial del 0,26 al 0,20 "no ha sido atendida". La Junta solicitó para el cultivo de cereales, donde Granada cuenta con 80.000 hectáreas, la reducción del 0,26 al 0,22 y "tampoco ha sido atendida a pesar de la crisis sanitaria y de precios de mercado".

Especial atención merece la ganadería, ha señalado la delegada, "dada la importancia de la cabaña ganadera de bovino, ovino, y caprino que ronda entre las tres especies las 600.000 cabezas de ganado en la provincia de Granada", habiendo solicitado la Junta de Andalucía la reducción total.

Pero "el Ministerio de Agricultura sólo ha rebajado el índice del 0,13 al 0,09 para bovino, ovino y caprino de carne", ha agregado Martín, que se ha referido también a la solicitud de la Junta de un índice del 0,00 para el viñedo. "Se ha atendido mínimamente. Y todo a pesar de que el viñedo se vio muy perjudicado por el cierre de la hostelería y la restauración".

A este respecto, "el Ejecutivo central solo ha reducido el índice del 0,32 al 0,22", para los viñedos dentro de la Denominación de origen Vinos de Granada y del 0,26 al 0,18 sin denominación de origen", ha agregado la delegada de Agricultura, quien ha matizado que "hay que sumar aquellos sectores en los que el Ministerio de Hacienda no ha concedido reducción alguna, por lo que no han podido ver aliviada la presión fiscal". Aquí se incluyen la superficie de almendro, hortalizas, los cereales, así como el caprino y el ovino de leche que producen quesos de excelente calidad y que igualmente no han obtenido ninguna rebaja en sus módulos.

Para la delegada de Agricultura, "la actitud del Gobierno central contrasta con el rigor y seriedad con que la Junta plantea cada año la elaboración de su informe justificativo". También ha explicado que la Orden ministerial no ha tenido en cuenta específicamente para la provincia de Granada las propuestas realizadas por la Consejería de Agricultura en el cultivo hortícola de tomate y de pepino para la que se pedía una reducción del 0,26 al 0,18, en toda la provincia.

Ante esta situación, Martín ha solicitado la corrección de la orden dictada por el Gobierno central y ha pedido que "aumente la reducción de los módulos en las peticiones no atendidas y en las atendidas parcialmente", por considerarlas "claramente insuficientes" para la provincia.