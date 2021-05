Imelsa.- Jutgessa i fiscal continuen sense creure a Rubio: "No hi ha evidència" del treball de 'zombies' contractades

Així es desprèn de l'escrit del ministeri públic i de la interlocutòria de la jutgessa en què es desestima el recurs interposat per Rubio contra el seu processament en les peces B i F del cas Imelsa, en les quals s'ha investigat contractacions presumptament irregulars en les empreses públiques Imelsa i Ciegsa.

Es dóna la circumstància que Rubio va ser detingut la setmana passada en el marc d'un altre procediment, el cas Assut, per suposadament cobrar suborns a canvi d'adjudicacions públiques a diferents mercantils. Des de dissabte es troba a la presó de Picassent pels fets.

En Imelsa, a Rubio, diputat socialista en eixe moment i conseller de l'empresa pública entre juliol de 2007 i juny de 2011, se li qüestionen dos contractacions efectuades de març a juny de 2011 de dos assessores: una d'elles va cobrar 13.198,78 euros, i l'altra, mestressa de casa, va estar donada d'alta en el mateix període i amb el mateix salari.

Rubio va negar qualsevol tipus d'irregularitat i va demanar que es revocara la seua situació processal. No obstant açò, ni el ministeri públic -es tracta del mateix fiscal Anticorrupció que porta Assut- ni la jutgessa ho veuen possible.

En concret, el fiscal considera que Rubio, en el seu recurs, ha fet una construcció "interessada" dels fets. "La veritat és que no hi ha en la causa la més mínima evidència de treball efectuat per les dos persones contractades com assessores de Rubio. Entre altres coses, poc assessorament hauria de ser realitzat quan el Consell d'Administració d'Imelsa es reunia dos vegades a l'any", postil·la.

A més, i en relació amb els arguments de Rubio, el fiscal adverteix que la utilització fraudulenta de la contractació en Imelsa d'assessors "no és de nou encuny", sinó "antic", i per açò han sigut ja condemnats dos persones: "No afecta doncs la seua concreta responsabilitat la il·legalitat i responsabilitat penal comeses per uns altres, que també han sigut condemnats", afegeix.

La jutgessa, que comparteix els arguments esgrimits pel ministeri públic, desestima el recurs de Rubio i assenyala que les dos suposades assessores van percebre salari de l'empresa pública sense prestar la comesa laboral.

"No es tracta només de justificar si fitxaven o no. A més s'ha d'acreditar que realitzaven tasques corresponents al lloc de treball per al qual se'ls contracta en l'empresa, que és qui els paga. I respecte dels indicis que acrediten que açò no era així, es fa referència en les imputacions corresponents, que també han sigut objecte de recurs i que han sigut raonades en les resolucions dictades respecte de les mateixes", diu.

Quant a la resta d'al·legacions realitzades per Rubio referides a la prestació de servici i compliment de les funcions assignades, la jutgessa discrepa. Indica, respecte a la primera 'zombie', que hi ha una sospita "raonable" que va ser contractada com a assessora de Rubio percebent un salari amb càrrec a Imelsa sense prestar comesa laboral que justificara aquesta contractació, "sense que per la seua banda haguera justificat suficientment la prestació de servicis que ella va indicar que va fer".

I després de la instrucció practicada, assenyala, aquesta situació "no ha variat en absolut", sense que per la recurrent s'haja acreditat "mínimament" qual va ser eixe treball que diu que va dur a terme i pel qual va percebre un salari d'Imelsa.

Ocorre el mateix, postil·la la jutgessa, en el cas de l'altra 'zombie'. En la seua declaració judicial va manifestar que era mestressa de casa, que li van dir que hauria d'anar a la seu del partit socialista a la Diputació i estar a les vesprades fent un treball d'administrativa, que coneixia "molt" a Rubio, que li van cridar d'Imelsa i va firmar el contracte.

I de la mateixa manera que l'anterior, aquesta dona "tampoc" ha justificat la realització d'un treball real i efectiu per al qual li la va contractar com assessora de Rubio i pel qual va percebre un salari públic.