Zahara, Sidonie, M-Clan, León Benavente i Los Chikos del Maíz, en el cartell de les noves Nits de Vivers

D'aquesta manera, el públic podrà gaudir amb propostes de pop de la mà de Los Secretos, Zahara, Sidonie, Shinova; rock amb M-Clan, León Benavente, Corizonas, Novedades Carminha i Los de Marras; rap i música urbana, a càrrec de Nach, Los Chikos del Maíz, Prok, Morad i Iseo & Dodosoun, i una nit dedicada a la música electrònica de ball de la primera dècada dels 2000. També estarà present l'humor amb l'actuació de dos monologuistes, Xavi Castillo i David Guapo.

Nits de Vivers és una iniciativa de diverses empreses promotores musicals locals que naix amb l'objectiu de "incentivar la recuperació del teixit social i cultural de València davant les conseqüències de la Covid-19".

Així mateix, la programació està destinada a "enriquir l'oferta turística de la ciutat amb una programació cultural variada i de qualitat", destaquen els seus impulsors en un comunicat.

Els concerts es desenvoluparan en un espai a l'aire lliure que té unes dimensions ideals per al compliment de les mesures de seguretat front la pandèmia, i el recinte disposarà de servicis de gastronomia i parquin de bicicletes.

Aquest nou festival està integrat en la marca Mediterranew Musix que promou Turisme Comunitat Valenciana i compta amb al patrocini de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que se sumisca a la celebració amb l'objectiu de seguir apostant per crear noves experiències i generar trobades de qualitat entorn de la música en directe.

UN PROJECTE "SOLIDARI"

Així mateix, apunten els promotors, el cicle naix amb una "clara voluntat solidària" gràcies a la col·laboració de l'Associació Àmbit i les seues activitats d'inserció social i laboral. Concretament, els concerts donaran suport el projecte Rebrot que aposta per l'agricultura social per a la reinserció de persones en situació de vulnerabilitat.

El cicle començarà el dijous 29 de juliol amb la presència de Novedades Carminha. Els gallecs segueixen oferint temes de pop-rock bailable, amb incursions en el dub, la rumba i el funk-soul. Un dia després serà el torn dels de Marras. El grup valencià presentarà el seu recent disc, 'Peligro Esperanza', en el qual se segueixen conjugant les guitarres contundents amb lletres directes i emocionals.

El dissabte 31 de juliol se celebrarà el recital de M-Clan en format de duo acústic. El cantant Carlos Tarque i el guitarrista Ricardo Ruipérez repassaran la seua dilatada trajectòria amb un revestiment íntim. El primer dia d'agost està reservat per a Iberia Submergida, reconeguda banda tribute a Héroes del Silencio que comptarà amb la presència de Pedro Andreu, bateria original dels saragossans.

La segona setmana de Nits de Vivers s'obrirà el dimecres 4 d'agost amb Xavi Castillo. L'humorista valencià posarà en escena l'espectacle La Bíblia, on fa la seua particular interpretació del Antiguo i el Nuevo Testamento. El dia 5 actuaran Shinova. Els bascos són una de les referències de l'indie actual i posaran de llarg el seu últim treball, 'La buena suerte', desbordant de guitarres, teclats i elements electrònics.

El divendres 6 d'agost farà parada a València el grup León Benavente. El directe s'emmarca en la represa de la gira de presentació de 'Vamos a volvernos locos', el seu tercer LP i treball que els ha consolidat com una de les bandes líders del pop-rock espanyol. En la jornada del dissabte 7, els assistents vibraran amb les melodies jamaicanes del duo Iseo & Dodosound.

La música tornarà als Jardins del Real el dimecres 11 d'agost amb Zahara, que se centrarà en les cançons del seu disc més recent, 'PUTA, un treball on denuncia les situació d'assetjament que viuen moltes dones. El dia 12, els Vivers acolliran una formació clàssica del pop espanyol: Los Secretos. Els madrilenys tocaran les millors peces de la seua trajectòria en un format cuidat i elegant de sextet acústic.

El divendres 13 d'agost, el públic podrà escoltar en directe els temes de El regreso de Abba, últim àlbum de Sidonie. Els catalans tampoc oblidaran les cançons que els han convertit en una de les bandes capdavanteres del pop estatal. El cantant Zenet actuarà el dissabte 14 d'agost per a mostrar eixe llenguatge propi que ha creat a partir del jazz amb elements del fado, el tango, el swing, la música cubana o la cobla, entre altres estils. El monologuista David Guapo serà l'encarregat de tancar la setmana el dia 15 amb l'espectacle #QUENONOSFRUNJANLAFIESTA2.

Nits de Vivers prosseguirà el dimecres 18 d'agost amb Corizonas, formació de rock que aterrarà a València amb nou disc davall del braç: Corizonas III. El dia 20, el festival comptarà amb Prok, precursor de l'anomenat rap seriós o lleial i conegut per les seues aventures amb Ayax. Les rimes i beats de l'hip-hop també seran els ingredients fonamentals de la nit del dissabte 21 d'agost gràcies a Nach. L'alacantí és una referència ineludible del rap fet en castellà en les últimes dos dècades i els assistents podran ser testimonis de la seua imponent lírica.

SALES MÍTIQUES

El dia 22, l'escenari del festival servirà per a recordar les grans nits de sales mítiques com a Arabesco, Distrito 10, Bananas, ACTV, Puzzle o Chocolate. Els protagonistes seran els disc-jockeys, intèrprets com Jerry Daley, Carol McCloskey i Kriss Orue, mentre que Bartual farà de mestre de cerimònies.

La cinquena i última setmana del cicle arrancarà el dijous 26 d'agost amb Hard GZ, jove artista urbà d'hip-hop de fort compromís social que acumula milions de visualitzacions i escoltes de les seues cançons. Els valencians Los Chikos del Maíz actuaran el dia 27 per a presentar el seu últim llançament, l'EP David Simon. Nits de Vivers continuarà el dissabte 28 d'agost amb Morad. El cantant espanyol d'ascendència marroquina ha emergit com un nom imprescindible de l'hip-hop drill estatal amb lletres que reflectixen els moments difícils de la seua infància i adolescència.

Finalment, el festival tancarà la seua primera edició el diumenge 29 d'agost amb la mítica banda Barón Rojo. La formació torna als escenaris amb la gira 'El último vuelo', en la qual repassaran els seus grans temes en el seu tour de comiat.

Les entrades per a tots els concerts de Nits de Vivers es posaran a la venda el divendres 21 de maig a les 8:00 h a través de la pàgina