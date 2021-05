Crece el bloqueo a la ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona

Las barreras a la ampliación de la tercera pista del aeropuerto del Prat se vuelven cada vez más altas. Si el Ayuntamiento de Barcelona mostró este martes formalmente su oposición al proyecto con el rechazo a una proposición de BCN Canvi que le daba "pleno apoyo", este miércoles el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, también ha alejado la posibilidad de que la obra se lleve a cabo. En un artículo en 'El Nacional', ha afirmado que la Unión Europea no la aceptará fácilmente y ha pedido una "reflexión serena", después de que en abril el presidente de Aena, Maurici Lucena, urgiera a las administraciones a decidir antes del verano si aceptan que crezca la tercera pista.

Entre las voces contrarias a la ampliación están las de Territorio y Sostenibilidad, que la ve "imposible" tal y como el gestor aeropuertario la plantea, y las de BComú y ERC en el Consistorio, que el martes votaron no en la Comisión de Ecología y Urbanismo a la proposición de BCN Canvi y lograron así que no se aprobara. Tampoco son partidarios de la obra alcaldes del Llobregat como por ejemplo el de El Prat. ¿El principal argumento de los que no la defienden? La protección de la biodiversidad en el Delta del Llobregat.

Al otro lado se sitúan los grupos municipales de BCN Canvi, PP, PSC y Cs, el conseller de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, o la patronal Foment del Treball, que consideran la ampliación de la tercera pista una oportunidad para que el aeropuerto de Barcelona se convierta en un 'hub' intercontinental y crezca así la economía.

Los planes de Aena pasan por invertir 1.700 millones de euros en esta obra y en la construcción de una nueva terminal satélite. Sin embargo, la Comisión Europea advirtió en febrero a través de una carta remitida al Gobierno de que “España debe adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier nuevo deterioro de los espacios protegidos de la red Natura 2000 del Delta del Llobregat como consecuencia de la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras, como las ampliaciones del aeropuerto internacional". Aena propuso entonces compensar el daño a estos espacios con la protección de otros del Delta que ahora no lo están, y que suman una superficie 10 veces mayor a la de la zona que quedaría afectada.

Este miércoles, Calvet ha considerado una "falacia" decir que la Unión Europea aceptará fácilmente el trueque. Además, ha tildado de "inadmisible" que Aena pida un pronunciamiento a la Generalitat y a los ayuntamientos antes del verano.

El conseller ha llamado a iniciar "inmediatamente" la propuesta de debate planteada hace unos días por Foment del Treball sobre el futuro del Prat y ha reclamado al gestor aeropuertario que exponga su proyecto en una mesa con la presencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; el de Transición Ecológica y Reto Demográfico; el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, el Ayuntamiento del Prat; el de Barcelona; y el Área Metropolitana. Ha pedido a Aena que muestre "estudios serios y contrastables", porque la ampliación de la tercera pista implicaría la invasión de la zona protegida de La Ricarda, donde hay "hábitats y especies de interés comunitario".

Por su parte, la teniente de alcaldía de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, de BComú, reclamó el martes que el debate sea cómo conseguir un aeropuerto del siglo XXI, "porque es antiguo hacer escoger entre ecología y economía". En la misma línea, desde ERC alertaron de las consecuencias de la ampliación del Prat para el cambio climático y se mostraron contrarios al proyecto. Mientras que estos dos grupos votaron no a la propuesta de BCN Canvi de apoyar las obras, lo hicieron a favor BCN Canvi, PP, PSC y Cs, que consideraron compatibles los trabajos con la conservación del entorno.

También el conseller de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, se mostró hace poco más de una semana "totalmente de acuerdo" con la ampliación del Prat, y se desmarcó así de Calvet.

Asimismo, está a favor de que el aeropuerto crezca Foment del Treball, cuyo presidente, Josep Sánchez Llibre, pidió a las administraciones que busquen "consenso" para "no perder" esta "gran oportunidad". Insistió en que supondría ampliar la capacidad del Prat de los 55 a los 77 millones de pasajeros, crear 350.000 puestos de trabajo entre los directos y los indirectos y aportar dos puntos más de la infraestructura al PIB catalán, del 6,8% al 8,9%.