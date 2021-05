Convocado el Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 2021

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 15 de junio a través de esta ficha telemática de trámite del Gobierno de Navarra. Las propuestas pueden llegar por parte de instituciones públicas (gobiernos, ministerios, ayuntamientos, universidades, academias, centros de investigación, embajadas, consulados, etc.), entidades educativas, culturales, sociales, organizaciones no gubernamentales, etc., legalmente constituidas de cualquier país, con excepción del Gobierno de Navarra.

También podrán presentarse las candidaturas en la dirección de correo electrónico servcoopdes@navarra.es o mediante correo postal certificado a la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, en la calle González Tablas, 7, con indicación en sobre para el Premio Internacional Navarra a la Solidaridad.

El Premio Navarra a la Solidaridad tiene por objeto resaltar a personas, ONG o instituciones que destaquen por su labor o trayectoria en cualquiera de los ámbitos de la cooperación internacional al desarrollo, especialmente en la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ha informado el Gobierno.

El departamento de Derechos Sociales, al igual que en ediciones anteriores, suscribió un conveniode colaboración con Laboral Kutxa, entidad que contribuye a la organización del premio.

GALARDONES EN EDICIONES ANTERIORES

En 2020, debido a la situación sociosanitaria general no se convocó el premio que, desde su primera edición, en 2001, ha reconocido la trayectoria de organizaciones y personalidades de varios continentes, con perfiles muy variados.

Así, han resultado galardonadas: el Premio Nobel de la Paz Muhamad Yunus; las Hermanas Misioneras de la Caridad de Calcuta; el Servicio Jesuita a los Refugiados; Uganda Network of Aids Service Organisations (UNASO); la Federación Internacional de Fe y Alegría; la Orden Hospitalaria San Juan de Dios; Wassu Gambia Kafo y Mama Samathe; el Vicariato Apostólico de Aguarico-Misión Capuchina en Ecuador; e Isabel Martín- Creative Handicraft.

También recibieron el premio el profesor Manuel E. Patarroyo Murillo; la keniata Dimina Khasiala, conocida como 'Mama Tunza'; la Hna. Martha Pelloni, que trabaja a favor de los Derechos Humanos en Argentina; la Fundación Juan Ciudad y a una de sus trabajadoras, la Hermana Paciencia Melgar por su labor con personas con enfermedades olvidadas como es el caso del Ébola, y la organización la Vía Campesina, movimiento social mundial implantado en cuatro continentes, y presente en 73 países, además de ser reconocido interlocutor en Foros y Organizaciones Internaciones como la FAO. En 2018, se premió a cuatro activistas africanas: Theresa Kachindamoto, de Malawi; Hulo Guillabert, de Senegal; Victoria Nyanjura, de Uganda, y Oumou Sall-Seck, de Malí, por su labor en defensa de los derechos humanos en África, en una candidatura conjunta que reconoce la labor de todas ellas.

En la última edición, 2019, se reconoció la trayectoria del Movimiento Emaús Internacional, que estuvo representado por su presidente, Patrick Atohoun, por su labor de transformación social y justicia medioambiental.