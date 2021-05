Este lunes, Gustavo González se enfrentó en Sálvame a unas palabras de su mujer, María Lapiedra, en las que revelaba cosas sobre su mala relación con sus hijos, cosas que él asegura que son mentira. Pero este martes, tras esta proclamada "traición", la exactriz porno ha vuelto a hablar sobre su marido, y él ha contestado en directo.

El fotógrafo reveló que habían hablado sobre el tema por teléfono, pero ella seguía sin asumir que lo que había dicho estaba mal y le perjudicaba a la hora de recuperar a sus cuatro hijos. De hecho, parece que Lapiedra sigue opinando que lo que dijo no le hacía daño.

"Tampoco he dicho nada nuevo, ¿qué quieres que diga? ¿Que los veo [a sus hijos] cada día? ¡Si es mentira! Prefiero decir la verdad y, si les jode, lo siento", declaró ella en una nueva llamada telefónica. "Prefiero ir de cara y decir verdades".

"Cosas mucho peores hemos pasado", añadió María a la pregunta de si esto haría tambalear su relación. "Él nunca me ha pedido tender ningún puente. ¿Qué puente voy a tender yo si soy la otra? Ponte en mi situación: 'Hola, soy la amante de su padre'. A ver, es que es ridículo".

Tras estas nuevas declaraciones sin filtro, Gustavo González afeó en Sálvame la actitud de su esposa: "Ella debería hacer examen de conciencia y ver que esto, desde luego, ayudarme no me ayuda, más bien me está poniendo palos en las ruedas".

"Creo que a una persona no se la puede cambiar. Y le digo: 'Sabes que esto me hace daño, sabes que estoy intentando recuperar a mis hijos poco a poco'", continuó el colaborador. "Voy a hablar con ella y le voy a decir que esto es mentira, que es mentira que yo tenga esa relación con mis hijos, que haya sido un mal padre".