El docuweb sobre el part respectat 'Parir al segle XXI' guanya dos premis Webby

El docuweb 'Parir al segle XXI' -coproduït per À Punt Mèdia, Barret Cooperativa i Lab RTVE- ha resultat guanyador del premi Webby i del Webby de votació popular a la categoria de Millor disseny responsive/adaptatiu per a mòbil (Webby Winner and Webby People's Voice Winner in Websites and Mobile Sites: Best Responsive/Adaptive Design for Mobile).

Aquesta secció reconeix el millor treball a escala mundial quant a com es visualitza un web quan es veu en altres dispositius, com per exemple telèfons mòbils o tauletes.

Els Webby Awards són atorgats per l'Acadèmia Internacional d'Arts i Ciències Digitals de Nova York, i es consideren "el major reconeixement mundial que poden tindre les pàgines web en diverses categories", destaca À Punt en un comunicat.

Aquests guardons s'entreguen des del 1996 i hi ha una segona sèrie de premis anomenats People's Voice que depenen de la votació del públic. 'Parir al segle XXI' ha obtingut la unanimitat de professionals i públic en la categoria que es presentava, recalquen.

Entre els membres del jurat destaquen: Mitchell Baker, presidenta de Mozilla; Paola Antonelli, conservadora principal del MOMA; Shereen Marisol Meraji, presentadora del podcast Code Switch a l'NPR; Tiffany Rolfe, directora creativa global a R/GA; Vint Cerf, coinventor d'Internet; D-Nice, DJ i fundador del Club Quarantine; Desus Nice, copresentador de 'Desus & Mer'; Michael Aragon, vicepresident principal de continguts en Twitch; Richard Ting, director principal de disseny de producte de Twitter; i els fundadors de VERZUZ, Swizz Beatz and Timbaland.