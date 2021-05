Rafael Bengoa propone que la Ley Antipandemia evite "abusos" en los precios y garantice la velocidad de las medidas

Bengoa ha comparecido este martes ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para explicar su opinión respecto a la proposición de ley de medidas contra la pandemia registrada por el PNV y el PSE-EE en la Cámara autonómica.

El ex consejero de Sanidad, que se ha mostrado partidario de llevar a cabo una evaluación "independiente" sobre la gestión de la pandemia, ha considerado que, pese al avance en la vacunación y el descenso "exponencial" de los contagios, sigue siendo "pertinente" contar con una Ley de este tipo.

REBROTES LOCALES

Rafael Bengoa ha recordado que aún existe riesgo de "rebrotes" y que están apareciendo nuevas variantes del coronavirus. En este sentido, ha afirmado que, aunque no es previsible que se produzcan "olas" pandémicas como las que se han registrado hasta ahora, sí habrá que hacer frente a brotes de carácter más "local".

"Me parece pertinente tener una herramienta a nivel autonómico", ha manifestado, en referencia a la proposición de ley que se encuentra en fase de tramitación en Euskadi.

Bengoa ha explicado que es importante disponer de una Ley que permita "actuar rápido", dado que "siempre andamos un poquito por detrás del virus". "Es necesario anticiparse. Un lehendakari debe poder actuar rápido en caso de que se implante una variante del virus", ha manifestado, citando el ejemplo de lo ocurrido en algunas zonas de Reino Unido con la variante india del virus.

El exconsejero ha echado en falta en el texto de la proposición de ley algún apartado que faculte a las administraciones públicas a actuar con "velocidad" ante posibles situaciones de riesgo. "Aunque lleguemos a la inmunidad de grupo, con un 75 o un 80% de la población vacunada, eso no quiere decir que no vayan a haber brotes, y no será el final del virus", ha advertido.

INTERVENCIONES "FUERTES"

Pese a que esos focos que puedan surgir estén "muy localizados", ha afirmado que será necesaria una intervención "fuerte" frente a ellos, por lo que puede que sea necesario volver a adoptar medidas como la reducción de la movilidad en las zonas afectadas "de forma rápida y aguda". "Esa es la clave", ha asegurado.

Bengoa ha considerado que es "positivo" que la proposición de ley registrada en la Cámara vasca recoja algunas medidas que permiten adoptar este tipo de decisiones.

Al margen de las motivaciones sanitarias, ha indicado que también resulta conveniente disponer de una ley de este tipo para evitar que se "judicialicen", como ha ocurrido en Euskadi con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, las medidas que adopta el Gobierno autonómico para combatir la pandemia.

"ERROR" DEL TSJPV

Rafael Bengoa ha subrayado que, en términos de salud pública, la decisión del TSJPV de anular el cierre de la hostelería decretado en su día por el Gobierno Vasco para los municipios con una elevada incidencia de coronavirus fue "un error".

El exconsejero de Sanidad ha destacado que ya se han podido observar las "consecuencias" de aquella resolución judicial, dado que se ha demostrado que "la mayor parte de la transmisión" del virus se produce en los espacios cerrados.

Por otra parte, ha considerado que, ante la posibilidad de futuras pandemias, la Ley debería establecer que no se tenga que esperar a comprobar cuál es la forma de transmisión del virus para empezar a adoptar decisiones.

A su juicio, los poderes públicos deben poder actuar situándose en "el peor escenario" posible, que como ha ocurrido con la covid, es el de un virus con capacidad de transmitirse de animales a humanos a través de aire, y de forma asintomática. "No podemos esperar tres meses hasta comprobarlo", ha afirmado.

Bengoa ha reiterado que la velocidad "es clave", y que la Ley debe "reforzar" la capacidad de intervención de las administraciones para adoptar medidas como los toques de queda.

"INDEPENDENCIA"

Por otra parte, se ha mostrado partidario de que el texto legal establezca medidas que garanticen la "independencia" del LABI o de los órganos consultivos que se establezcan en su caso para asesorar al Gobierno Vasco sobre la toma de decisiones ante la crisis sanitaria.

Además, ha criticado que en Euskadi y en España, los órganos consultivos y decisorios han actuado de forma "poco transparente" a la hora de adoptar decisiones y de transmitírselas a la población.

A su juicio, resulta "chocante" que se exija a los ciudadanos que sean "parte activa" de la lucha contra la pandemia y que, sin embargo, "no se les permita" el acceso a las actas y notas de los órganos en las que se adoptan las decisiones sanitarias. "En la ley se podría reforzar la transparencia. La población debe tener acceso para comprender la congruencia de las decisiones", ha afirmado.

REGULAR PRECIOS

Bengoa también ha apuntado a la conveniencia de que la ley contra la pandemia incluya medidas para "regular los precios", de forma que se eviten los "abusos" que se han producido en los precios establecidos para las pruebas diagnósticas y otros materiales sanitarios.

"Es evidente que las distintas entidades no pueden estar poniendo los precios sin ningún tipo de base. No puede haber una especie de 'laissez faire, laissez passer'" ('Dejar hacer, dejar pasar', en francés).

El exconsejero también ha dado por hecho que, al margen de la actual, en el futuro se producirán otras pandemias, así como crisis medioambientales que tendrán "consecuencias" para la salud pública. Por ese motivo, ha considerado que "no vendría mal" que esta Ley pudiera ampliarse para servir también como mecanismo de respuesta a otras potenciales amenazas sanitarias.