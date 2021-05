Cs pide que las actas pertenezcan a los partidos para evitar las "corruptelas" del transfuguismo

Así se ha pronunciado Peris este miércoles en Les Corts, donde ha defendido que el transfuguismo es un "problema" y ha recordado que todos los grupos menos Vox apoyaron el pacto antitransfuguismo. "Un grupo parlamentario no se puede ver afectado por casos de transfuguismo. Si uno no está a gusto en un partido, lo que debe hacer es irse", ha agregado.

Respecto al estatus de estos parlamentarios, ha apuntado que hay que respetar "los derechos constitucionales" de los diputados pero "no pueden tener privilegios".

"Hay que aplicar la ley, pero estamos en un vacío legal", ha indicado Peris, que también ha reprochado al Botànic que no haya "querido actualizar" el reglamento desde la pasada legislatura. Por ello, ha pedido "soluciones reales".

Para Peris, si no hay listas abiertas, la gente "ha votado a un partido, a un programa y ese grupo parlamentario, como en este caso Ciudadanos, no nos puede ver mermados sus derechos".

LISTAS ABIERTAS

Así, Peris ha abogado porque el acta pertenezca a los partidos "mientras no hayan listas abiertas", ya que, ha puesto como ejemplo, "nadie sabe quién era el número cuatro de la candidatura de Ciudadanos por Alicante". "Se ha votado unas siglas y esa acta debe ser del partido", ha agregado.

Preguntada sobre si apoyarían que esta modificación se contemplara en la ley electoral, la portavoz adjunta ha señalado que esta normativa "no es solo bajar la barrera del cinco al tres por ciento" como "algunos pretenden".

Por ello, ha pedido una "reflexión seria" y no hacer cálculos con "la calculadora electoral". No obstante, ha apuntado que a lo mejor "no hay competencia en el parlamento" para aprobar el sistema de listas abiertas. Así, ha criticado los "parches" que plantean algunos partidos "por intereses más electoralistas".

Respecto a la tramitación de esta ley, ha apuntado que está en fase de alegaciones hasta finales de junio, y ha apuntado que "en estos momentos, tenemos otros problemas sobre la mesa". No obstante, ha pedido una ley electoral "con vocación de permanencia".