La presentadora de Espejo público ha protagonizado un divertido momento este martes en directo en plató. La presentadora ha contado que se quedó encerrada en un baño de las instalaciones de Antena 3 y ha explicado con todo lujo de detalles cómo consiguieron rescatarla.

Los colaboradores del programa estaban comentando los lugares más extraños en los que se han quedado atrapados tras saber que 22 personas han tenido que ser rescatadas de una montaña rusa en Fénix (Arizona). Susanna Griso ha contado que en una ocasión se quedó atrapada en un ascensor, pero que fue poco tiempo.

Una de las colaboradoras ha contado su experiencia cuando se quedó atrapada en el baño de una discoteca un buen rato y ha hecho que la periodista recuerde un episodio similar. "Yo he estado en ascensores, en algún huevo de estos para ir a esquiar y tal, pero eso no tiene ninguna épica, pero me quedé encerrada en el baño que hay al lado del plató de informativos a 30 segundos de arrancar el informativo de las tres", ha contado la periodista catalana.

La conductora del programa ha explicado que ese día presentaba ella sola el informativo de mediodía y que casi no llega a tiempo. "Me quedé encerrada porque no funcionaba la puerta, el pestillo y tal, algo ahí falló. Empecé a pegar gritos y me oyeron de los gritos que empecé a pegar y tuvieron que echar la puerta abajo porque no daba tiempo a arreglarla. Entonces, yo me subí al váter, apártate, me subí al váter así, entonces tiraron la puerta,", ha detallado excitada la presentadora.

La comunicadora se ha subido de cuclillas a la silla en la que estaba sentada para escenificar cómo reaccionó en ese momento. "Entonces, entré en el plató como si no pasara nada, 'muy buenos días'", ha añadido la periodista. Roberto Brasero presentador del tiempo ha confirmado la historia de su compañera y ha contado que se vivió mucha tensión los minutos antes de comenzar el informativo buscando a Susanna Griso por las instalaciones de Antena 3.