La actriz Daniela Aedo tranquiliza a sus seguidores tras contar que estuvo ingresada en el hospital: "Estoy bien"

Daniela Aedo, la actriz mexicana de la telenovela Carita de Ángel, dio un enorme susto a sus fans al confesar dónde había pasado el Día de la Madre. La intérprete decidió abrirse un canal de YouTube en el que, además de contar su experiencia en la serie infantil, explicó que el 10 de mayo estuvo en el hospital.

"El domingo tuve un dolor muy fuerte en un costado y no tenía idea de qué era", contó la mujer en sus redes sociales. Sus seguidores le mostraron un gran apoyo al ver las imágenes que la actriz había colgado y en las que se la podía ver en la cama de un hospital, con un pulsómetro y la mascarilla puesta. Síntomas que hicieron creer que padecía Covid-19.

Daniela tranquilizó a sus fans: "¡No se espanten! El susto ya pasó. Para no hacerles el cuento largo... por alguna razón que aún no sabemos, mi cuerpo está produciendo piedras en mis riñones, lo que no es normal. Ahorita voy a estar en estudios, ya tuve una operación y, aunque no hemos terminado, estoy bien e increíblemente agradecida porque lo estamos resolviendo".

"Uno siempre piensa en su carrera, el dinero, los problemas... pero sin salud no hay nada. Me seguiré recuperando y pronto les cuento más. Gracias a todas y todos por apoyarme siempre", añadía la joven actriz. Entre los comentarios se sucedieron las muestras de cariño y los deseos de recuperación: "Dani, afortunadamente, todo salió bien. De corazón, espero que pronto estés recuperándote en tu casa con los tuyos", escribió un fan.

Daniela Aedo apuntó que había tenido dolores durante todo el año, pero no les dio importancia porque no eran lo suficientemente graves como para preocuparse. Además, añadió que en alguna ocasión le habían diagnosticado colitis. Por otra parte, la actriz agregó que el doctor le hará un estudio de alimentación para descubrir qué productos come que generan en su cuerpo más calcio del que deberían y así poder atajar la situación.