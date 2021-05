PP de Gipuzkoa cree que al PNV "sus obsesiones indentitarias les alteran la percepción de la realidad"

Larrea se ha referido de este modo a las declaraciones del portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en las que cree "conveniente" que el Ayuntamiento de Irun (Gipuzkoa) recurra ante el Tribunal Supremo la citada sentencia, porque "no respeta" la normativa y procedimiento desarrollado en la comunidad autónoma vasca "durante décadas".

"Esto no va de euskera sí o euskera no, señores del PNV. Esto va lisa y llanamente de derechos de los trabajadores, pero al PNV no le interesan los derechos de los trabajadores, lo que le interesa es tener un enemigo imaginario para desviar la atención de la horrorosa gestión a la que nos están sometiendo a todos los vascos", ha remarcado.

Para la dirigente popular, la formación jeltzale "ve enemigos donde no los hay". "Señor Zupiria, esta sentencia no socava nada, esta sentencia ampara el derecho de los trabajadores a poder acceder al empleo público en su ciudad", ha asegurado.

Finalmente, ha insistido en que al PNV le interesa "ver gigantes donde no hay más que simples molinos" porque "eso les ha servido para dirigir el cotarro hasta ahora". "Pero eso ya se ha acabado, salgan de su búnker, levántense de sus poltronas y palpen la realidad de la calle que es bien distinta a la suya", ha concluido.