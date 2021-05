El docuweb valenciano sobre el parto respetado 'Parir al segle XXI' gana dos premios Webby

20M EP

El docuweb 'Parir al segle XXI' -coproducido por À Punt Mèdia, Barret Cooperativa y Lab RTVE- ha resultado ganador del premio Webby y del Webby de votación popular a la categoría de Mejor diseño responsive/adaptativo para móvil (Webby Winner and Webby People's Voice Winner in Websites and Mobile Sites: Best Responsive/Adaptive Design for Mobile).