Aragón está en "conversación constante" con el Gobierno central tras la decisión de la AN sobre el embalse de Mularroya

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pérez ha pedido "ser prudentes" y "no adelantar una decisión que todavía no se conoce" respecto a la presentación de un recurso de casación contra la sentencia de la AN ante el Tribunal Supremo por parte del Ejecutivo central.

"Mañana acaba el plazo y tendremos noticias en breve", ha dicho Pérez, que ha recordado que el Gobierno de Aragón no tiene la potestad de recurrir, pero ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica, promotor de esta obra hidráulica, que lo haga.

"Hay una estrecha relación con el Gobierno y cuando se decida una cosa, se comunicará", ha enfatizado la consejera de Presidencia aragonesa.

CASTANESA

La portavoz del Ejecutivo autonómico también se ha referido a la ocupación urgente de los terrenos para impulsar la ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa y ha manifestado que el Gobierno de Aragón "apuesta en su mayoría por el sector de la nieve como potencial de desarrollo en el territorio" y como "recurso endógeno" para luchar contra la despoblación.

Ha añadido que el presidente de Aragón se ha pronunciado de forma "clara" al respecto este martes y ha apuntado que nueve de los once integrantes del Ejecutivo "apostamos por el desarrollo de la nieve", en referencia a los miembros PSOE y Partido Aragonés, mientras que los dos representantes de Podemos y CHA son contrarios a este proyecto.

Pérez ha enfatizado que a pesar de las "discrepancias" en materia de nieve y política hidráulica con estos dos últimos partidos, que están "asumidas", "hemos sido capaces de firmar un acuerdo de gobernabilidad que está resolviendo los problemas reales de la ciudadanía", permitiendo actuar "con normalidad" en un momento difícil "que nos ha tocado gestionar" por la pandemia del coronavirus, "más allá de las polémicas que pueden llenar las páginas de los periódicos".