Ortiz assumeix el lloc de portaveu del PP a Les Corts "temporalment" fins que "no hi haja una altra decisió" del partit

Així s'ha pronunciat Ortiz en declaracions als mitjans prèvies a l'inici de la sessió, en les quals ha defès que el partit decideix "a cada moment on han d'estar" els afiliats i ha assenyalat: "Porte 20 anys en llocs transitoris i encara estic en política".

La també secretària general dels 'populars' ha subratllat que "no és una qüestió de cadires" sinó que la gent veja que són "la solució dels seus problemes a cada moment".

Per açò ha apostat per un grup parlamentari que "ajude la gent que no arriba a final de mes" i per un partit "seriós" que estiga per a "respondre i ajudar la població. En aquest sentit, ha remarcat que el grup treballarà en coordinació amb el partit "com no podria ser d'una altra manera".

Respecte a la seua posició, ha agraït la confiança que han depositat en ella els seus "companys i caps". Així, ha assenyalat que el PP està en un "procés que culminarà el 3 de juliol" que està veient com una "transició tranquil·la".

"DURA TASCA D'OPOSICIÓ"

La nova síndica ha advocat per dur a terme un treball "en sintonia amb l'etapa anterior" d'Isabel Bonig, i ha remarcat l'"altíssim nivell parlamentari" que considera que té el seu grup.

Així, es proposa fer una "dura tasca d'oposició a un govern que no està gestionant per als cinc milions de valencians" i que està generant, al seu parer, "que els problemes cresquen en els domicilis d'aquesta comunitat".