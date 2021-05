Cs reclama al Ejecutivo de Lambán "certeza, claridad y úna única gestión" en la ampliaciación de Cerler por Castanesa

En rueda de prensa, el portavoz de Ciudadanos en Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Carlos Ortas, se ha mostrado preocupado por la disparidad de criterios existentes en el Gobierno de Aragón en cuanto a la ampliación de Cerler por Castanesa, ya que desde la Consejería de Vertebración se tramitan unos expedientes con una determinada urgencia y luego Economía rectifica a estancias de las solicitudes realizadas por Aramón.

Para Ortas, "la diversidad ideológica es buena pero cuando esas diferencias políticas se dan en la gestión de un gobierno, no son tan buenas". En este sentido, el diputado ha reseñado que "el Ejecutivo debe transmitir certezas cuando estamos ante una reactivación económica; puede haber disparidad de criterios, pero no de gestión". Ha agregado que "la reactivación económica no entiende de diversidad de criterios, si no de certezas, que son las mejores recetas que requieren los ciudadanos para salir de esta crisis".

Asimismo, el parlamentario ha recordado el apoyo de la formación al proyecto y su iniciativa apoyada por mayoría en las Cortes de Aragón donde se pedía continuar con las obras, las inversiones en Ordonés, además de reclamar el impulso del telecabina que une la población de Benasque con Cerler.

Las estaciones de esquí son fundamentales para los valles del Pirineo. Por ello, Ciudadanos defiende que la ampliación de Cerler por Castanesa "es necesaria para dar vida a esta zona del Alto Aragón".