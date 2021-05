Lima celebra que Belarra presente la candidatura a València tot i que no confirma si hi haurà noms valencians en l'equip

Així ho ha explicat Llima en declaracions als mitjans abans del Ple de Les Corts, on ha defés que el territori valencià és "un referent" i la "punta de llança per a un nou cicle" en l'espai de Podem i d'Unides Podem, aquest últim "liderat per Yolanda Díaz, que serà presidenta del Govern".

De fet, la coordinadora ha recordat que en les últimes setmanes, les tres ministres de la coalició -Belarra, Díaz i Irene Montero- han visitat València, cosa que interpreta com un símptoma que el partit impulsarà la "plurinacionalitat" i la "coralitat" després de l'eixida de Pablo Iglesias.

"Comencem a construir un nou cicle polític molt il·lusionant", ha assenyalat, que estarà caracteritzat, al seu parer, per una certa "'desmadrilenyització'". Respecte a l'organització valenciana, ha assegurat que en els últims deu mesos han avançat "a passos de gendant" i que està tenint un "pes important" a nivell estatal.

En aquest sentit, ha considerat el fet que Belarra presente la seua candidatura a València "una forma de posar en valor el treball que està fent el treball, la militància de base i els cercles". "Dissabte se sabran els noms", ha apuntat, respecte a la integració de càrrecs valencians en la llista.

Sí es coneixen ja alguns noms procedents d'altres punts de l'Estat. De fet, Belarra ha anunciat la incorporació a la llista de l'actriu María Botto, l'atleta Roberto Sotomayor, i duversos dels candidats de la llista de les eleccions madrilenyes, com l'activista Alejandra Jacinto i el portaveu del Sindicat de Manters, Serigne Mbayé.