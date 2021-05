Un documental en la biblioteca de Viana inicia la gira de cine científico '#LabMeCrazy!'

Tras la proyección, a la que acuden el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa; el director del Museo de Ciencias Universidad de Navarra, Ignacio López-Goñi; y la alcaldesa de Viana, Yolanda González, tendrá lugar un coloquio a cargo del profesor David Galicia.

'#LabMeCrazy! Science Film Festival' es una iniciativa del Museo de Ciencias Universidad de Navarra que da continuidad al festival internacional de cine científico que organiza cada año esta institución.

Esta actividad está patrocinada por el Ejecutivo foral, a través del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, y realizada en colaboración con la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra, ha explicado el Gobierno navarro en una nota.

La proyección de esta tarde es una versión original subtitulada en castellano y tiene una duración de 84 minutos (Estados Unidos, 2018). El documental está basado en el libro homónimo de Sean B. Carroll, y ha sido llevado a la pantalla por Passion Planet y HHMI Tangled Bank Studios.

Los temas que aborda el documental se centran en la ecología (importancia específica de las especies de un ecosistema), una nueva forma de ver la naturaleza (equilibrio y degradación de los ecosistemas), importancia de los experimentos en la naturaleza (comprobación de teorías), e importancia de la curiosidad y la intuición en la ciencia, y la necesidad de colaborar para incrementar el conocimiento.

Los próximos documentales se proyectarán en Estella el 14 de junio donde se podrá ver la obra 'The Last Artifact' (El último artefacto, V.O. subtitulada en castellano), con coloquio del profesor Arturo Ariño.

Ya en septiembre, el día 21 en Falces se exhibirá 'Human Nature' (Naturaleza Humana, V.O. subtitulada en castellano), con coloquio a cargo de la investigadora Ujué Moreno.

En Mendavia el 5 de octubre se proyectará 'My Octopus Teacher' (Mi maestro el pulpo, V.O. subtitulada en castellano), con coloquio a cargo de María Casas, doctora en Biología. Y en noviembre el ciclo se trasladará el día 2 a Tafalla, con una nueva proyección de 'The Serengeti Rules'.

El ciclo continúa el 14 de diciembre en Ribaforada y concluye el 18 de enero en San Adrián, con la proyección de 'My love affair with the Brain: the life and science of Dr. Marian Diamond' (Mi aventura con el cerebro: vida y ciencia de la Dra. Marian Diamond'. V.O subtitulada en castellano), con un coloquio del catedrático y divulgador científico Ignacio López-Goñi.