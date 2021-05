Detingudes dos dones que es feien passar per vidents acusades d'extorsionar les seues víctimes

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, el modus operandi emprat per les ara detingudes consistia a guanyar-se la confiança de les seues víctimes oferint servicis de vidents i tarotistas mitjançant línies telefòniques 806 per a ajudar-les en la seua vida personal a través de la cartomancia de la lectura de la barreja tipus tarot.

Durant eixes trobades telefòniques, les presumptes autores els venien efectes i objectes per a realitzar suposats conjurs i els presentaven factures falses amb un elevat cost que les afectades es negaven a abonar.

Veient que les víctimes no efectuaven els ingressos, erenamenaçades amb represàlies legals. Així, optaven per la falsificació de documents judicials que eren remesos per correu postal als seus domicilis extorsionant-les i obligant-les a pagar una quantia per a evitar embargaments de les seues propietats.

Una vegada realitzat l'ingrés, que era de grans quantitats, lesara detingudes es desplaçaven a una entitat bancària per tal deretirar els diners.

La Guàrdia Civil va tindre coneixement de la identitat d'una víctima veïna de Barcelona, a qui li van exigir un pagament total de 78.000 euros en concepte d'objectes comprats relacionats amb el móndel tarot i amb la finalitat de donar solució als problemes quepoguera tindre. Després d'efectuar diversos pagaments que ascendien a 52.000 euros, es va negar a abonar més diners, i després d'açò es van iniciar les amenaces.

Posteriorment, li van remetre falsos documents judicials en el qual se li advertia de pagaments de multes i embargaments per una valor de 30.000 euros.

INVESTIGACIÓ

Els guàrdies civils van realitzar nombroses investigacions en les quals van poder esbrinar que les falses vidents recorrien les entitats bancàries de la zona del Baix Maestrat per a retirar els diners en efectiu producte dels il·lícits, per la qual cosa es van establir dispositius de vigilància i seguiment per la zona que van donar com resultat la identificació de dos dones de 76 i 54 anys, que eixien d'un banc portant amagats en l'interior d'una bossa de plàstic 30.000 euros en efectiu obtinguts del fet delictiu, diners que van ser recuperats i posats a disposició judicial.

En el desenvolupament de les perquisicions, la Guàrdia Civil va comprovar que la mare tenia en vigor tres requisitorias de cerca, detenció i ingrés a la presó per part dels Jutjats de Pamplona, València i Barcelona i una requisitoria de cerca, detenció i personificació d'un Jutjat de Sòria, tots ells per delictes d'extorsió

Posteriorment, la Guàrdia Civil va efectuar dos escorcolls domiciliaris degudament autoritzats en la localitat de Benicarló, on va recuperar diversa documentació que acreditava la implicació de les dos dones en els delictes d'extorsió i falsedat documental.Les detingudes, juntament amb les diligències obtingudes, van ser posades a la disposició del Jutjat de Vinaròs, que va decretar l'ingrés a la presó de la mare.