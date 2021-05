Place to Plug activa l'última tecnologia en servicis de recarrega per a cotxe elèctric amb accés puntual i anònima

L'empresa ha activat una nova funció per a facilitar als usuaris l'accés a la recarrega puntual i anònima mitjançant l'escaneig d'un codi QR on l'usuari pot triar entre tres opcions diferents de registre: descarregar l'aplicació de forma gratuïta, accedir amb un usuari ja registrat o seguir com a usuari convidat.

Aquest mètode innovador de Place to Plug inicia la recarrega del vehicle en manera privada, en seleccionar la tercera opció i afegir el mètode de pagament, perquè quan l'usuari desitge detindre la recarrega puga seguir amb el seu trajecte sense que les seues dades siguen visualitzades per un tercer.

Gràcies a aquesta millora, l'usuari té la possibilitat de realitzar una recarrega sense la necessitat d'establir cap contracte de cessió de dades ni amb l'operador del punt de recarrega ni amb Place to Plug com a proveïdor de servicis de mobilitat elèctrica.

El nou Pla MOVES III juga un "paper fonamental" en aquest aspecte, ja que estableix l'obligació que les infraestructures de recarrega d'accés públic garantisquen la seua operativitat durant un mínim de cinc anys i permeten la recarrega puntual sense que medie contracte amb l'operador del punt de recarrega.

Mitjançant aquesta nova funció de recarrega, Place to Plug se situa un pas per davant de les empreses de gestió de recarrega, convertint-se en un actor estratègic en la revolució de la mobilitat elèctrica, segons han assenyalat les mateixes fonts.

COMPLIMENT LEGISLACIÓ EUROPEA

El CEO de l'empresa, Josep Cester, ha destacat la rellevància d'aquest fet que permet complir amb la legislació europea pel que fa a la privacitat en l'accessibilitat als punts de recarrega, establida en la DIRECTIVA 2014/94/UE relativa a la implantació d'una infraestructura per als combustibles alternatius.

El vehicle elèctric és una de les ferramentes més eficaces d'aquesta nova era per a començar a controlar les emissions de CO2 i uns altres contaminants produïts per l'activitat del transport -tant públic com a privat- i complir així amb l'objectiu de la descarbontizació de l'economia, el repte més important del segle XXI, segons les mateixes fonts.

"Al cap i a la fi, l'electrificació del transport és un element clau i fonamental per a complir amb els estrictes objectius d'emissions fixats per Europa i recollits en la Llei Europea del Clima", ha afegit Josep Cester.

Place to Plug, creada per Josep Cester i Marc Ruiz, va nàixer com a plataforma col·laborativa i actualment ofereix una solució integral para la recarrega del vehicle elèctric gràcies a les seues múltiples plataformes que ofereixen una aplicació per a oferir la millor experiència de recarrega, un centre de control per a empreses i operadors que permet la gestió i interoperabilitat de punts de recarrega i una que facilita la integració de Place to Plug en qualsevol sistema, aplicació o web de tercers.