Medio año de prisión para el agresor de un sintecho en un cajero de Barcelona

Un juzgado penal de Barcelona ha condenado a seis meses de prisión, 150 euros de multa, 1.000 euros de indemnización y dos cursillos de formación a un hombre que agredió a un sintecho en un cajero automático de la ciudad en diciembre del 2017. El acusado aceptó los hechos y la condena por los delitos de lesiones leves y contra la integridad moral. El hombre agredió, insultó y amenazó sin ninguna provocación previa a un sintecho que dormía en un cajero automático.

Según aceptó el acusado, hacia las 10 de la noche del 22 de diciembre la víctima entró al cajero automático de una oficina bancaria de la Gran Via de Carles III para pasar la noche y resguardarse del frío con una manta en un rincón. El acusado entró acto seguido y picó muy fuerte algunas teclas sin hacer ninguna operación bancaria. "Movido por la intención de herir a la víctima en su amor propio y despreciando su dignidad por su condición de persona sin techo, se giró de repente hacia él y le gritó "sois unos 'rastreros', no tenéis derecho a vivir, no tenéis derecho a estar aquí porque no tenéis dinero, sois purria".

Los gritos los profería contra la víctima y contra otro sintecho que dormía en el ángulo contrario de la oficina, a los cuales también dijo "vete del cajero o te parto la cara". Acto seguido se marchó del cajero, pero antes pisó el pie izquierdo de la víctima, que se levantó y le recriminó la acción ya en el exterior de la oficina. Esto hizo que el acusado empujara varias veces a la víctima y le diera un puñetazo en la mejilla derecha. Esta agresión fue recriminada por algunos peatones que vieron los hechos, a los cuales el acusado les respondió: "Esta gente no tiene que estar aquí". Los peatones separaron el agresor de la víctima y avisaron a los Mossos d'Esquadra, que lo detuvieron.

Según la sentencia, la víctima llevaba dos meses viviendo en la calle, cosa que lo hacía muy vulnerable y le generaba un estado de ánimo "deprimido" que los hechos de aquella noche le reactivaron.

Por todo esto, el acusado tendrá que indemnizar la víctima, dinero que pagará mensualmente durante dos años, pagar la multa, no aproximarse ni comunicarse durante dos años y medio y seguir un programa de prevención de delitos violentos y otro sobre aceptación de la diversidad. Si hace todo esto y no delinque durante tres años, podrá evitar ingresar en prisión.