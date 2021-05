¿Se han dado una segunda oportunidad Marta Pombo y Luis Giménez?

Estuvo cuatro meses ausente de las redes sociales y volvió "con miedo y ganas a la vez". Si se había marchado, ella misma lo explicó, era porque lo necesitaba, por salud mental, después de separarse de su marido, Luis Giménez. Y aunque para muchos de sus seguidores Marta Pombo debía pasar página y continuar con su vida de madre soltera, la última actividad de ambos en Instagram hace indicar que aún quedan ascuas.

El portal Poprosa ha puesto sobre la pista de un posible tonteo entre el aficionado al surf y la influencer, a pesar de que esta última sufrió un profundo bache emocional tras la ruptura que ha terminado por hacer que necesite la marihuana terapéutica.

"Ha sido de mutuo acuerdo y lo hemos hecho por el bien de los dos, porque no nos estábamos haciendo bien. Yo le quiero y es una persona muy importante para mí, pero necesitamos un respiro", dijo en su momento al borde de las lágrimas la hermana de María Pombo, mientras que Giménez explicaba que se daban un tiempo y que no se trataba de "un enfado ni una rabieta" sino de "buscar la felicidad", por lo que tocaba "echarle pelotillas al tema" para reencontrarse con ellos mismos.

Y ese respiro parece ha terminado. Fue, de hecho, Marta quien dio el primer paso, comentando una fotografía del pasado 15 de abril de un primer plano de su expareja con varios emoticonos de risa, que rápidamente fueron respondidos por emojis de palmadas por este.

Una interacción casi sin importancia que, después de un mes en el que sí se han intercambiado comentarios entre Luis Giménez y otros miembros de la familia de su exesposa, como María y Lucía Pombo o Pablo Castellano, ha vuelto a aparecer en la vida de Marta.

La joven de 29 años subía una fotografía de su viaje a República Dominicana en la que hablaba de la importancia de "disfrutar de los buenos momentos cuando los vivimos" y "ser consciente y agradecerlos para que esa sensación dure mucho tiempo dentro de nosotros". Ella aparecía tumbada sobre una palmera.

En un comentario que no ha gustado nada a los seguidores de la influencer, Giménez le ha preguntado: "¿Cómo de recta estaba la palmera antes de la foto?". A pesar del malestar de sus fans, Marta no ha dudado en responderle al tonteo y le ha escrito: "¡Casi vertical! Me pesaban los mojitos ya". Queda por saber si eso es un continuar con el roneo, una nadería o un 'tu trabajo aquí ha terminado'.