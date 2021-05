Belarra presenta el dissabte a València la seua candidatura a liderar Podem

L'actriu María Botto i l'exatleta Roberto Sotomayor donaran el salt a la política i formaran part de la candidatura de la ministra de Drets Socials per a liderar el partit morat de cara la quarta Assemblea Ciutadana, que triarà a la nova direcció estatal.

Belarra també inclourà en la seua llista per al nou Consell Ciutadà estatal de Podem als activistes Alejandra Jacinto i Serigne Mbaye, que recentment van ser triats diputats en l'Assemblea de Madrid i van acompanyar al secretari general ixent, Pablo Iglesias, en la seua candidatura a les eleccions madrilenyes del 4 de maig.

Segons han explicat a Europa Press fonts properes a la candidatura, Botto i Sotomayor són les principals novetats d'una llista que confecciona Belarra per a aquesta nova etapa en Podem. Amb açò, llança un missatge d'obertura de la formació a la societat civil.

MARÍA BOTTO: "SUPORT A IONE PER LA SEUA HONESTEDAT"

Aquestes fonts han destacat la "àmplia experiència" en teatre, cinema i televisió de María Botto, que ha participat en pel·lícules com a 'Soldados de Salamina', dirigida per David Trueba, i que li va valdre la nominació als premis Goya de 2003 en la categoria de millor interprete femení de repartiment.

També ha actuat en 'Celos', de Vicente Aranda, per la qual va ser nominada en 1999 al Goya a la millor actriu revelació i per la qual va aconseguir el Premi de millor interprete revelació en el Festival de Cinema de Tolouse eixe mateix any. Al seu torn, ha tingut papers destacats en pel·lícules com 'Si te dicen que caí' i 'Carmen', dirigides les dos també per Aranda; 'Silencio roto', de Montxo Armendáriz; 'Barcelona (un mapa)', de Ventura Pons o 'Risen', del director Kevin Reynolds.

"Recolze la candidatura de Ione per la seua honestedat i per la seua incansable lluita per la justícia social. En aquest moment en el qual pensar en la col·lectivitat se'ns antoixa difícil, Belarra llança una mirada oberta a les bases i al treball en equip", ha assegurat Botto en declaracions remeses per aquestes fonts.

SOTOMAYOR SE SUMA Al "NOU REPTE" PER A "TRANSFORMAR" EL PAÍS

Per la seua banda, Roberto Sotomayor ha tingut una de les figures destacades de l'atletisme espanyol dels últims anys. Concretament, en el seu palmarés figura tres títols de campió d'Europa en 1.500 i 3.000 metres llisos i va ser doble subcampió del món en el mundial de Corea.

A més, posseïx dos rècord mundials màster encara vigents. La seua retirada com a atleta sènior es va produir en 2016 en la seua ciutat natal, Madrid, als 38 anys d'edat, en els Campionats d'Espanya Absoluts.

"Provinc d'una família de marcat caràcter polític i sindicalista. L'esport ho veig com una ferramenta eficaç de transformació socialitzadora. I la igualtat, el respecte, la tolerància i l'esforç com a valors que vull posar en pràctica en aquest nou repte amb Unides Podem, per a afrontar una nova etapa, al costat del millor equip, i fer possible un gran projecte social i poder transformar el nostre país en un lloc més plural, més just i més democràtic", ha explicat Sotomayor.

Precisament tots dos van participar en l'acte de suport a la candidatura d'Unides Podem en les passades eleccions madrilenyes al costat d'altres figures de la cultura com el cantautor Ismael Serrano i els actors Alberto San Juan, Carlos Bardem i Juan Diego Botto, precisament germà de María Botto.

VALOR DE L'ACTIVISME SOCIAL

D'altra banda, Belarra també reflecteix el paper de l'activisme social, que és una dels senyals d'identitat de la seua candidatura, amb la incorporació d'Alejandra Jacinto, advocada que ha col·laborat amb plataformes com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

En aquesta línia també suma a la seua llista a Mbaye, activista pels drets dels migrants i que va ser portaveu del Sindicat de Manteros de Madrid. Els dos van ser incorporacions sonades de la candidatura d'Iglesias per al 4M.

Belarra també ha volgut presentar la seua candidatura a València com a gest a la importància dels diferents territoris del país, no solament Madrid, per al projecte polític que aspira a comandar. Ho fa, a més, en una comunitat autònoma en la qual Podem forma part de l'Executiu regional.

En el si del partit s'apunta al fet que Belarra comptarà amb diversos membres de la direcció actual de Podem, encara que no formarà part de la nova Executiva el fins ara secretari d'Organització en funcions i diputat en el Congrés, Alberto Rodríguez, en avançar la setmana passada que tancava una etapa.

El calendari de desenvolupament de la quarta Assemblea Ciutadana de Podem estableix que les candidatures seran publicades oficialment aquest dijous. De moment, Belarra parteix com a principal candidata i també ha avançat la seua intenció d'aspirar a liderar Podem el regidor en l'Ajuntament de San Lorenzo de El Escorial, Esteban Tettamanti.