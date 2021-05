La compravenda de vivendes a la Comunitat per estrangers cau un 15,3% en el segon semestre de 2020, segons notaris

En el conjunt nacional, aquesta compravenda va retrocedir un 10,8% en el segon semestre de 2020 en comparació del mateix període de 2019, fins a sumar 45.062 operacions.

Aquestes operacions van representar un 15,9% del total de compravendes realitzades a Espanya en la segona meitat de 2020, percentatge inferior a la mitjana del període 2012-2019 (18,7%).

La caiguda en les compravendes de vivendes per estrangers en el segon semestre és inferior al descens interanual del primer semestre (-37,3%), però segueix reflectint els efectes de la pandèmia del Covid-19.

Els estrangers residents van realitzar el 61% de les compravendes en la segona part de l'any passat, amb una reculada del 5,8% interanual. L'altre 39% de les operacions de compravenda d'estrangers les van efectuar estrangers no residents, amb una caiguda del 17,7% interanual.

Per nacionalitat, el grup d'estrangers que més vivendes va comprar va tornar a ser el dels britànics, amb el 13% del total d'operacions (5.865), seguits de marroquins (10,2%), francesos (8,8%) i alemanys (8%).

Només tres nacionalitats van mostrar increments en la compravenda de vivenda pel que fa al segon semestre de 2019: els portuguesos (+16,4%), els marroquins (+12,6%) i els belgues (+1,1%). Mentre, les majors reculades van procedir de Noruega (-48,7%), la Xina (-44,3%) i Rússia (-30,3%).

CAIGUDES EN DEU COMUNITATS

L'evolució de la compravenda de vivendes lliures per part dels estrangers va ser molt dispar en les diferents comunitats autònomes. Set d'elles van registrar augments interanuals de les operacions en la segona mitat de l'any, mentre que altres deu van mostrar descensos.

Els majors repunts interanuals li'ls /els hi van anotar Extremadura (+22,4%), Galícia (+20,8%), Astúries (+20,3%) i Castella i Lleó (+16,6%), mentre que les majors caigudes es van donar a Balears (-21,4%), Canàries (-20,8%), Cantàbria (-17,6%), Madrid (-16,5%) i Comunitat Valenciana (-15,3%).

El Consell General del Notariado explica que la pràctica totalitat dels estrangers que compren un immoble a Espanya opten per acudir al notari per a realitzar la compravenda en escriptura pública, ja que, encara que no és obligatòria llevat que es contracte un préstec hipotecari, els aporta seguretat jurídica.

BAIXEN ELS PREUS PER PRIMERA VEGADA DES DE 2013

Les dades dels notaris mostren que el preu mitjana per metre quadrat de les operacions realitzades per compradors estrangers en la segona mitat de 2020, referides a vivenda lliure, es va situar en 1.764 euros per metre quadrat, la qual cosa suposa un descens del 2,1% en comparació del mateix període de 2019, la primera reculada des del segon semestre de 2013.

Els no residents van tornar a pagar majors imports per les seues vivendes (2.220 euros per metre quadrat) que els residents (1.426 euros per metre quadrat).

El preu de les compravendes de vivenda realitzades per estrangers no residents es va mantindre igual que en el mateix semestre de l'any anterior, mentre que van entrar en negatiu les dels residents (-2,2%), si bé la caiguda del preu en les compravendes en les quals el comprador era de nacionalitat espanyola va ser major (-3%).